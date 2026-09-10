Juegos Suramericanos

La Liga Santafesina de Fútbol invita a todos a ser parte de la fiesta deportiva

El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, hizo extensiva la invitación a futbolistas de todas las edades, de las ramas masculina y femenina, dirigentes, entrenadores y la familia de la Liga para acompañar y participar activamente de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Santa Fe. “Desde la Casa Madre quiero invitar a todos a que se sumen”, expresó.