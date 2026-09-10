Los Juegos Suramericanos representan una oportunidad extraordinaria para que Santa Fe vuelva a sentirse protagonista del deporte en toda su dimensión.
La Liga Santafesina de Fútbol invita a todos a ser parte de la fiesta deportiva
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, hizo extensiva la invitación a futbolistas de todas las edades, de las ramas masculina y femenina, dirigentes, entrenadores y la familia de la Liga para acompañar y participar activamente de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Santa Fe. “Desde la Casa Madre quiero invitar a todos a que se sumen”, expresó.
Durante estos días, la ciudad será escenario de distintas competencias y recibirá a deportistas que llegarán para representar a sus países, sus equipos y sus sueños. Y desde la Liga Santafesina de Fútbol la propuesta es clara: que la familia del fútbol también sea parte de esta gran celebración.
En ese sentido, el presidente de la institución, Leandro Birollo, realizó una convocatoria amplia, sin distinciones de edades ni de género. La invitación alcanza a cada uno de los futbolistas de la Liga, desde los más pequeños hasta los mayores, tanto de la rama masculina como femenina.
También incluye a dirigentes, entrenadores y a todos aquellos que diariamente forman parte de la vida de los clubes.
“Desde la Casa Madre quiero invitar a todos a que se sumen a todos los eventos deportivos que se llevarán a cabo en estos días en la ciudad de Santa Fe”, manifestó Birollo, destacando la importancia de acompañar una competencia que excede los límites de una disciplina.
Los colores del club, presentes
La propuesta tiene además un sentido de pertenencia. Porque detrás de cada deportista hay una camiseta, una historia, una familia y un club que acompaña su crecimiento. Por eso, desde la Liga se plantea que los futbolistas puedan acercarse a las distintas actividades vistiendo los colores de la institución a la que pertenecen.
“Sería bueno ver a nuestros deportistas vestir los colores del club al que pertenecen y, de esa manera, poder estar presentes en los deportes que cada uno elija”, señaló el máximo referente del fútbol regional.
La idea es que las camisetas de los clubes de la Liga Santafesina también puedan recorrer los escenarios donde se desarrollen las diferentes disciplinas, acompañando a los protagonistas y mostrando que el deporte santafesino tiene una enorme comunidad detrás.
Una invitación que atraviesa al fútbol
Los Juegos Suramericanos permiten, además, mirar al deporte desde una perspectiva más amplia. El fútbol es una pasión que reúne multitudes, pero también forma parte de un universo deportivo mucho más grande, donde conviven diferentes disciplinas, edades, historias y culturas.
Para los chicos y chicas que diariamente entrenan en los clubes de la Liga, acercarse a observar una competencia internacional puede convertirse en una experiencia inolvidable.
Para los jóvenes y mayores, una posibilidad de acompañar a otros deportistas y disfrutar de una ciudad que durante estos días tendrá al deporte como uno de sus grandes protagonistas.
La convocatoria de Birollo apunta justamente a eso: que la familia del fútbol no se quede afuera de la fiesta. Que jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes y familias puedan participar, acompañar y disfrutar.
Desde la Casa Madre del fútbol santafesino se abre así una invitación que busca trascender una camiseta y una disciplina. Porque cuando el deporte tiene una cita de estas características, todos pueden ser parte.
Y la Liga Santafesina de Fútbol quiere que sus clubes, sus futbolistas y toda su gente estén presentes, con sus colores, su pasión y ese sentido de pertenencia que convierte a cada institución en mucho más que un lugar donde se juega al fútbol.