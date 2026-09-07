Torneo Federal Amateur

Cosmos empató y Colón de San Justo goleó, ambos en Esperanza

Por la segunda fecha de la Zona Litoral Sur, Cosmos FC igualó 1 a 1 ante Juventud de Esperanza, mientras que Colón de San Justo derrotó 4 a 3 a San Lorenzo y consiguió su primera victoria en el certamen. Los equipos de la Liga Santafesina tuvieron una jornada positiva fuera de casa.