El Torneo Regional Federal Amateur 2026 volvió a tener acción durante el fin de semana con una segunda fecha cargada de emociones y goles.
Cosmos empató y Colón de San Justo goleó, ambos en Esperanza
Por la segunda fecha de la Zona Litoral Sur, Cosmos FC igualó 1 a 1 ante Juventud de Esperanza, mientras que Colón de San Justo derrotó 4 a 3 a San Lorenzo y consiguió su primera victoria en el certamen. Los equipos de la Liga Santafesina tuvieron una jornada positiva fuera de casa.
Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol viajaron hasta Esperanza y regresaron con resultados importantes: Cosmos FC empató 1 a 1 con Juventud de Esperanza, mientras que Colón de San Justo protagonizó un partidazo y derrotó 4 a 3 a San Lorenzo.
Cosmos rescató un punto en Esperanza
En el estadio Waldino Maradona, Cosmos FC igualó 1 a 1 ante un Juventud de Esperanza que volvió a demostrar sus condiciones. El encuentro fue arbitrado por Lucas Gómez, de Chañar Ladeado, y tuvo momentos de mucha intensidad.
El conjunto de Recreo abrió el marcador mediante Guillermo Gozalvez, quien ejecutó un tiro libre perfecto que terminó en el ángulo del arco local. Cosmos consiguió así ponerse en ventaja y parecía encaminarse hacia una victoria importante.
Sin embargo, Juventud encontró el empate por intermedio de Luis Caballo, luego de una gran intervención del arquero Tomás Perujo, una de las figuras de Cosmos durante la tarde. El elenco santafesino terminó jugando con diez hombres debido a la expulsión de Lautaro Wedertz.
Con este resultado, la Zona 2 quedó encabezada por Ciclón Racing con 3 puntos, mientras que Juventud de Esperanza y Cosmos FC suman 1. En la tercera fecha, Ciclón Racing recibirá a Juventud, mientras que Cosmos tendrá jornada libre. El próximo compromiso del equipo de Recreo será el 20 de septiembre, cuando visite a Ciclón Racing por la cuarta fecha.
Colón de San Justo y una victoria enorme
Por la Zona 1, Colón de San Justo consiguió uno de esos triunfos que pueden marcar el camino en un torneo tan exigente. El Conquistador derrotó 4 a 3 a San Lorenzo de Esperanza, puntero e invicto de la Liga Esperancina, y sumó su primera victoria en el Regional Federal Amateur.
El equipo conducido por Mauricio Chiementín tuvo un primer tiempo brillante. Con autoridad, efectividad y una gran producción ofensiva, llegó a ponerse 3 a 0 y estableció claras diferencias frente al conjunto esperancino.
Maximiliano Osurak, en dos oportunidades, Brian Minotti y Tomás Baroni marcaron los goles del elenco de San Justo. San Lorenzo reaccionó en el complemento y transformó el encuentro en un verdadero partidazo.
Juan Manuel Gallego, de penal, descontó en el comienzo de la segunda etapa. Luego llegó el tiro libre de Matías González, la figura del Santo, para establecer el 3-2. A los 30 minutos fue expulsado Nicolás Trode en el conjunto local. Ya sobre el cierre, Tomás Fontanellaz convirtió con un remate de larga distancia para poner cifras definitivas a un partido inolvidable.
Colón sufrió, resistió y terminó festejando tres puntos de enorme valor en una tarde gélida y cargada de emociones. También hubo una intervención espectacular de Ricardo Francezón en un mano a mano ante Pérez Miotti, otra de las acciones destacadas del encuentro.
Con la victoria, Colón de San Justo quedó como único líder de la Zona 1 con 4 puntos, seguido por Sanjustino con 1 y San Lorenzo de Esperanza sin unidades. En la tercera jornada, Sanjustino recibirá a San Lorenzo, mientras que Colón tendrá fecha libre.
Antes, el Conquistador deberá cambiar el chip y afrontar entre semana el compromiso ante Cosmos por la cuarta fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina, partido adelantado por la realización del Certamen Argentino de Doma y Folklore. Después llegará otro desafío regional: la visita a Sanjustino por la cuarta fecha.
Resultados de la segunda fecha – Litoral Sur: San Lorenzo de Esperanza 3-4 Colón de San Justo; Juventud de Esperanza 1-1 Cosmos FC; Puerto San Martín 0-2 Atlético San Jorge; Los Andes de Alcorta 2-0 Sportivo Rivadavia.
Belgrano de Paraná 0-1 Atlético Paraná; Comunicaciones de Concordia 1-0 Libertad; Social Achirense 2-1 Atlético Sauce de Colón; Parque Sur de Concepción del Uruguay 1-2 Juventud Unida de Gualeguaychú.