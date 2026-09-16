Salta

Amigos del Litoral, rumbo a un nuevo sueño sudamericano

Un grupo de futbolistas que nació del ámbito de la Universidad Nacional del Litoral y que lleva 15 años recorriendo torneos Nacionales y Sudamericanos vuelve a ponerse en marcha. Con tres categorías, +42, +49 y +60, Amigos del Litoral viajará a Salta con la ilusión de competir, disfrutar y seguir escribiendo una historia que tiene al fútbol y a la amistad como grandes protagonistas.