Liga Santafesina, rama femenina

Unión se quedó con el clásico y mira a todos desde arriba

Unión derrotó 3-1 a Colón en el Rafael Batres, por la séptima fecha del Clausura 2026 de Primera Femenina. Zoe Berta, en dos oportunidades, y Daiara Paye marcaron para el ganador, mientras que Sofía Carrizo descontó para el Sabalero. Unión llegó a 21 puntos y continúa como único líder.