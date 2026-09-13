La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera División Femenina de la Liga Santafesina de Fútbol tuvo un condimento especial: el clásico de Santa Fe. Y esta vez la alegría viajó hacia el barrio de la Avenida. Unión visitó a Colón en el Rafael Batres y se quedó con una victoria por 3 a 1 que vale mucho más que tres puntos.
Unión se quedó con el clásico y mira a todos desde arriba
Unión derrotó 3-1 a Colón en el Rafael Batres, por la séptima fecha del Clausura 2026 de Primera Femenina. Zoe Berta, en dos oportunidades, y Daiara Paye marcaron para el ganador, mientras que Sofía Carrizo descontó para el Sabalero. Unión llegó a 21 puntos y continúa como único líder.
En una jornada fría, desapacible y con un marco de público más reducido de lo esperado, las protagonistas fueron las futbolistas. El clásico volvió a ofrecer ese partido diferente, cargado de emociones, nervios y orgullo, pero disputado dentro de un clima cordial que permitió que el festejo rojiblanco se extendiera una vez finalizado el encuentro.
Zoe Berta fue una de las grandes figuras de la tarde al convertir dos de los tres goles de Unión. Daiara Paye completó la cuenta para las dirigidas por el conjunto tatengue, mientras que Sofía Carrizo marcó el único tanto de Colón.
El 3-1 terminó reflejando la superioridad de Unión, que atraviesa un momento inmejorable en el campeonato. Las Tatengas volvieron a sumar de a tres, alcanzaron los 21 puntos y se mantienen firmes en lo más alto de la tabla.
El triunfo ante el clásico rival, además, tiene ese valor agregado que solamente puede entregar un partido de estas características.
Tres puntos que pesan doble
Unión no solamente ganó un clásico: también ratificó su condición de líder. Con siete jornadas disputadas, el equipo rojiblanco suma 21 unidades, producto de una campaña que le permite mirar al resto desde arriba.
La pelea por los primeros puestos está cada vez más interesante. Coliseo, que consiguió una importante victoria por 1-0 ante Universidad con gol de Maira Milocco, llegó a los 18 puntos y se mantiene como escolta. Muy cerca aparece Náutico El Quillá, que derrotó 2-0 a Los Canarios, con tantos de Ruth Arce y Romina Daier, y acumula 17 unidades.
Más atrás se encuentra Juventud Unida, que venció 2-1 a Deportivo Agua. Vanesa Beltrán y Florencia Rivero marcaron para el ganador, mientras que Elizabet Moreyra convirtió para Deportivo Agua. Juventud suma ahora 13 puntos y se mantiene expectante.
Con 12 unidades aparecen Veteranos, Los Cholitos y Colón. El Sabalero, pese a la derrota en el clásico, sigue dentro de un grupo que pelea por posiciones importantes y buscará recuperarse rápidamente en las próximas jornadas.
Una fecha con goles y protagonistas
La jornada también dejó otros resultados destacados. El Cadi y Los Cholitos igualaron 1-1. Belén Díaz convirtió para El Cadi, mientras que Cesia Sotelo anotó para Los Cholitos, en un encuentro equilibrado que terminó repartiendo puntos.
Deportivo Santa Rosa tuvo una tarde contundente y goleó 4-0 a Los Piratitas. Chiara Ortíz, Melani Ludueña y Gabriela Correa, en dos oportunidades, fueron las autoras de los goles.
Peñarol también mostró su poder ofensivo y superó 5-0 a Fénix. Selene Contreras, Constanza Reyes —por duplicado—, Rosana Céparo y Leticia González construyeron una goleada que le permitió sumar una nueva alegría en el certamen.
Por su parte, Floresta venció 3-0 a Juveniles, con un gol de Clara Sánchez y dos de Ludmila Villalba.
Así pasó una nueva fecha de la máxima categoría femenina de la Liga Santafesina. Siete capítulos quedaron atrás y Unión se afirma en la cima con 21 puntos.
El clásico ya tiene dueño, pero el campeonato todavía tiene mucho por contar. El equipo tatengue festeja una victoria especial y, mientras tanto, desde atrás varios equipos comienzan a acelerar en una carrera que promete emociones hasta el final.