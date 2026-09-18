La pelota vuelve a rodar con intensidad en la Liga Santafesina. El torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera División continúa su marcha y este sábado tendrá buena parte de la quinta fecha, luego de los dos encuentros que se adelantaron y dieron inicio a una nueva jornada del fútbol mayor de la región.
El Clausura Lautaro Fagioli vuelve a poner en juego su quinta fecha
La Primera División de la Liga Santafesina transita una nueva jornada de competencia. Ciclón Racing y La Salle ya jugaron, al igual que Las Flores II y Cosmos, mientras que este sábado se disputará el grueso de la fecha, con especial atención en Santo Tomé, donde Academia AC recibirá a Independiente. La jornada se completará el martes con Sanjustino-Unión.
En el primer adelanto, Ciclón Racing consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a La Salle, al imponerse 1-0. En el otro encuentro disputado con anticipación, Las Flores II no pudo en su cancha ante Cosmos, que se quedó con los tres puntos al ganar 1-0.
Ahora llegará el turno del grueso de la programación, con siete partidos previstos para este sábado a partir de las 16, en distintos escenarios de la ciudad y la región. Como ocurre en cada fecha, cada encuentro tendrá su propia historia y pondrá en juego puntos importantes en un campeonato que comienza a entrar en una etapa de mayor definición.
Santo Tomé concentra una de las miradas de la jornada
Uno de los partidos que genera especial expectativa tendrá lugar en Santo Tomé. Allí, Academia AC será local frente a Independiente, en un cruce que tendrá como árbitro principal a Ángel Cristoforato.
También habrá acción en San Justo, donde Colón de San Justo recibirá a Colón. Ariel Correa será el encargado de impartir justicia en un encuentro que enfrentará a dos equipos que buscarán hacerse fuertes desde el comienzo.
En otro de los escenarios, Deportivo Nobleza se medirá con Juventud Unida, con Ignacio Castellano como árbitro. Sportivo Guadalupe, por su parte, será local ante Ateneo Inmaculada, en un partido que tendrá a Miguel Mesquida como juez.
La programación también contempla el duelo entre Nacional y Náutico El Quillá, que tendrá a Alejandro Aguilera como árbitro. En cancha de Pucará, Deportivo Santa Rosa recibirá a Gimnasia y Esgrima, bajo la conducción arbitral de Rubén Fernández.
La jornada sabatina se cerrará con otro cruce de interés: La Perla del Oeste enfrentará a Ciclón Norte. Nicolás Mottier será el árbitro designado para este compromiso.
El martes, turno para Sanjustino y Unión
La quinta fecha no terminará el sábado. El martes 22 será el turno de Sanjustino y Unión, que se enfrentarán desde las 16 con Juan Bonnín como árbitro.
De esta manera, el Clausura Lautaro Fagioli vuelve a ofrecer una programación cargada, con partidos distribuidos en distintos escenarios y con protagonistas que buscarán seguir sumando en el campeonato.
La fecha 5 aparece como una nueva oportunidad para consolidar buenos momentos, recuperarse de resultados adversos y sostener el protagonismo.
En la Liga Santafesina, cada jornada tiene su propio valor y el Clausura Lautaro Fagioli vuelve a poner en movimiento a la Primera División, con una agenda que tendrá fútbol durante el fin de semana y también el martes.
Clausura, fecha 5
Jugados: Ciclón Racing 1 – La Salle 0 y Las Flores II 0 – Cosmos 1. Sábado, 16: Academia AC – Independiente. Árbitro: Ángel Cristoforato. Colón de San Justo – Colón. Árbitro: Ariel Correa. Deportivo Nobleza – Juventud Unida. Árbitro: Ignacio Castellano. Sportivo Guadalupe – Ateneo Inmaculada. Árbitro: Miguel Mesquida.
Nacional – Náutico El Quillá. Árbitro: Alejandro Aguilera. Deportivo Santa Rosa – Gimnasia y Esgrima, en cancha de Pucará. Árbitro: Rubén Fernández. La Perla del Oeste – Ciclón Norte. Árbitro: Nicolás Mottier. Martes 22: Sanjustino – Unión. Árbitro: Juan Bonnín.