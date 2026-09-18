Sábado con fútbol

El Clausura Lautaro Fagioli vuelve a poner en juego su quinta fecha

La Primera División de la Liga Santafesina transita una nueva jornada de competencia. Ciclón Racing y La Salle ya jugaron, al igual que Las Flores II y Cosmos, mientras que este sábado se disputará el grueso de la fecha, con especial atención en Santo Tomé, donde Academia AC recibirá a Independiente. La jornada se completará el martes con Sanjustino-Unión.