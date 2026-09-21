Valentina Podestá ganó la medalla de plata en Gimnasia Trampolín Individual Femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Trampolín extiende sus medallas de plata con el segundo puesto de Valentina Podestá
La argentina obtuvo un resultado de 49.090. La ganadora de la prueba fue la brasileña Camilla Lopes.
Se trata de la tercera plata obtenida este lunes en el marco de Gimnasia Trampolín para el equipo Argentina.
La prueba se realizó este 21 septiembre desde las 16:39 horas en el Invencible Arena de la ciudad de Rosario.
Los resultados
En la prueba de Trampolín de los Juegos Suramericanos, la brasileña Camilla Lopes se llevó la medalla de oro al liderar la clasificación con un puntaje de 52.800.
La medalla de plata fue para la argentina Valentina Podestá con 49.090 puntos, mientras que la medalla de bronce quedó en manos de la venezolana Alida Rojo con una marca de 47.450.
El resto de las posiciones las ocuparon la boliviana Maya Quinteros en el cuarto lugar (47.060), la colombiana Anny Sanchez en el quinto (46.720), la venezolana Parvati Alberti en el sexto (45.380), la brasileña Alice Gomes en la séptima ubicación (17.280) y la colombiana Nicole Castellanos al cierre de la tabla en el octavo puesto con 5.670 puntos.
Bronce en Mazas
La argentina Celeste D’Arcangelo obtuvo la medalla de bronce en Mazas Individual de Gimnasia Rítmica este lunes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Terminó tercera con un resultado de 26.500. La ganadora fue la brasileña Geovanna Santos con 27.850, seguida de su compatriota Maria Alexandre con 26.600.