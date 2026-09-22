El departamento Iriondo atraviesa una etapa de ejecución y planificación de distintas obras destinadas a mejorar el manejo de los excedentes hídricos y reducir el riesgo de anegamientos ante períodos de lluvias intensas. Las intervenciones alcanzan a nueve localidades e incluyen trabajos sobre canales, alcantarillas, cunetas y desagües urbanos y rurales.
El departamento Iriondo suma obras para mejorar los desagües ante un escenario de lluvias intensas
Con obras terminadas, trabajos en ejecución y nuevos proyectos, nueve localidades del departamento Iriondo incorporaron intervenciones destinadas a mejorar el drenaje urbano y rural. Entre ellas se destacan la construcción de alcantarillas en Totoras, la limpieza de canales y la próxima intervención sobre 31 kilómetros del arroyo Cañada de Gómez.
En total, se contabilizan 14 intervenciones hídricas, entre obras finalizadas, trabajos actualmente en ejecución y nuevos proyectos. Las tareas buscan mejorar la capacidad de conducción de los sistemas de drenaje y favorecer el escurrimiento del agua tanto en áreas urbanas como productivas.
Alcantarillas y canales para mejorar los escurrimientos
En Totoras avanza la construcción de cuatro alcantarillas sobre el canal Bajo Larguía, una obra que registra un 25% de ejecución. El sector cumple un papel importante en el drenaje de los excedentes provenientes del área urbana, que posteriormente son conducidos por cunetas rurales.
La incorporación de nuevas estructuras permitirá mejorar la conducción del agua y reducir los inconvenientes que se producen aguas abajo, especialmente sobre los caminos rurales y sectores productivos.
La intervención se complementará con la limpieza y reacondicionamiento de 10 kilómetros del canal Serodino, una obra que apunta a mejorar la capacidad de escurrimiento de la zona productiva.
También se realizaron trabajos de canalización en el Bajo Larguía y en el canal Noreste de Armstrong, además de intervenciones sobre canales secundarios y terciarios vinculados al sistema de Salto Grande.
Obras terminadas en distintas localidades
Entre los trabajos ya realizados se encuentra la construcción de 16 alcantarillas, junto con la limpieza de cunetas en las calles 25 de Mayo y avenida Camino de la Posta y el revestimiento del desagüe de calle Uruguay.
Estas intervenciones fueron orientadas a incrementar la capacidad hidráulica de los sistemas existentes y mejorar el drenaje durante episodios de precipitaciones importantes.
En Bustinza se realizaron tareas de limpieza de canales y cunetas, mientras que en Cañada de Gómez se intervino un tramo urbano del arroyo a lo largo de cinco kilómetros.
También se llevaron adelante trabajos de limpieza de drenajes en el casco urbano de Villa Eloísa y obras vinculadas con alcantarillas rurales en Colonia Medici y Serodino.
En conjunto, las intervenciones buscan atender puntos donde la acumulación de agua había generado dificultades para la circulación, el funcionamiento de los desagües y la transitabilidad de caminos rurales.
Próximas intervenciones sobre el arroyo Cañada de Gómez
Entre los trabajos previstos para los próximos meses se encuentra la limpieza integral de 31 kilómetros del arroyo Cañada de Gómez, una intervención que forma parte de un proyecto de recuperación de canales troncales en distintos departamentos del sur provincial.
El objetivo es recuperar la capacidad de conducción del cauce y facilitar el escurrimiento de los excedentes hídricos a lo largo de su recorrido.
Además, continúan los trabajos para reemplazar tres puentes sobre el arroyo Las Estacas y el canal Lassaga, en los departamentos San Jerónimo e Iriondo, y avanza la construcción de nuevos desagües urbanos en Pueblo Andino.
Las tareas se desarrollan en distintos puntos de las cuencas y combinan intervenciones sobre la infraestructura existente con nuevas obras destinadas a mejorar el funcionamiento integral de los sistemas de drenaje.
Una red de obras frente a escenarios de lluvias intensas
El conjunto de trabajos adquiere especial relevancia ante la posibilidad de períodos con precipitaciones superiores a los valores habituales asociados al fenómeno de El Niño.
La limpieza y reacondicionamiento de canales, la ampliación de alcantarillas y la recuperación de desagües permiten incrementar la capacidad de conducción de los excedentes de agua y mejorar las condiciones de escurrimiento.
En este esquema, el mantenimiento de los canales y la infraestructura hídrica rural resulta clave no sólo para reducir anegamientos en sectores urbanos, sino también para preservar la transitabilidad de los caminos y el funcionamiento de las áreas productivas del departamento Iriondo.