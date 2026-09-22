Fenómeno del Niño

El departamento Iriondo suma obras para mejorar los desagües ante un escenario de lluvias intensas

Con obras terminadas, trabajos en ejecución y nuevos proyectos, nueve localidades del departamento Iriondo incorporaron intervenciones destinadas a mejorar el drenaje urbano y rural. Entre ellas se destacan la construcción de alcantarillas en Totoras, la limpieza de canales y la próxima intervención sobre 31 kilómetros del arroyo Cañada de Gómez.