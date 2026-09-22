Programa "Nuestra Identidad"

La historia productiva de Esperanza, mirada por sus jóvenes: se conocieron los proyectos ganadores

Estudiantes de tres instituciones educativas fueron reconocidos en el certamen “Nuestra Identidad 2026”, luego de investigar la historia, la identidad y el desarrollo productivo de Esperanza. Los proyectos abordaron agroalimentos, energía y química y farmacéutica, y ahora participarán del Innovatón Solidario 2026 de la UNL.