La historia productiva de Esperanza fue el punto de partida para que estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad investigaran sus raíces, analizaran el presente y pensaran nuevas oportunidades para el futuro.
La historia productiva de Esperanza, mirada por sus jóvenes: se conocieron los proyectos ganadores
Estudiantes de tres instituciones educativas fueron reconocidos en el certamen “Nuestra Identidad 2026”, luego de investigar la historia, la identidad y el desarrollo productivo de Esperanza. Los proyectos abordaron agroalimentos, energía y química y farmacéutica, y ahora participarán del Innovatón Solidario 2026 de la UNL.
En ese marco se conocieron los proyectos ganadores de “Nuestra Identidad 2026”, una propuesta que invitó a los jóvenes a profundizar en aquellos aspectos que forman parte de la identidad esperancina y que están vinculados con su desarrollo productivo.
El primer puesto fue para el proyecto presentado por 4° año de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, con una propuesta vinculada a los agroalimentos.
El segundo lugar correspondió a 5° B de la EETP N° 644 “Gregoria Matorras”, que desarrolló un proyecto sobre energía.
En tanto, el tercer puesto fue para 5° B de la EESO N° 715 “Gastón Gori”, con una iniciativa relacionada con la química y la industria farmacéutica.
Investigar la identidad para pensar el futuro
La propuesta puso a los estudiantes frente al desafío de conocer más profundamente la historia de Esperanza y reconocer aquellos sectores que contribuyeron a construir su perfil productivo.
A partir de esa investigación, cada grupo pudo desarrollar proyectos vinculados con diferentes áreas, combinando el conocimiento de la identidad local con una mirada puesta en las posibilidades que pueden abrirse hacia adelante.
La elección de los proyectos ganadores permitió poner en relieve tres sectores diferentes —agroalimentos, energía y química-farmacéutica— y mostrar cómo los jóvenes pueden abordar la realidad de su propia ciudad desde una perspectiva innovadora.
Tres instituciones, tres miradas sobre Esperanza
El primer lugar quedó en manos de los estudiantes de 4° año de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, con una propuesta centrada en los agroalimentos, un sector estrechamente vinculado con la tradición productiva de la región.
La EETP N° 644 “Gregoria Matorras” obtuvo el segundo puesto con su proyecto sobre energía, mientras que los estudiantes de 5° B de la EESO N° 715 “Gastón Gori” alcanzaron el tercer lugar con una iniciativa vinculada a la química y la industria farmacéutica.
La diversidad de las propuestas refleja también la posibilidad de abordar la identidad local desde diferentes disciplinas y áreas de conocimiento.
Desde la organización felicitaron a todos los estudiantes que participaron y destacaron el trabajo realizado para investigar y poner en valor la historia productiva de Esperanza, pero también para identificar oportunidades y desafíos de cara al futuro.
De Esperanza a la Universidad Nacional del Litoral
El reconocimiento obtenido en “Nuestra Identidad 2026” tendrá ahora una nueva instancia para los tres proyectos seleccionados.
Las propuestas participarán del Innovatón Solidario 2026, en el marco de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
De esta manera, el trabajo realizado en las aulas tendrá continuidad en un espacio que permitirá a los estudiantes presentar sus ideas, compartirlas con otros jóvenes y avanzar en el desarrollo de proyectos vinculados con la innovación y el emprendedurismo.