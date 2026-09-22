Tres establecimientos educativos del departamento San Justo recibirán aportes por un monto total superior a los $61,9 millones para la ejecución de distintas obras de infraestructura edilicia.
Más de $60 millones para mejorar la infraestructura de tres escuelas de San Justo
Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y serán destinados a trabajos de infraestructura en establecimientos de Gobernador Crespo, La Criolla y Pedro Gómez Cello. En conjunto, los recursos superan los $61,9 millones.
Los recursos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y estarán destinados a atender necesidades específicas de cada institución, con trabajos que incluyen reparaciones de cubiertas, acondicionamiento de espacios escolares y mejoras en sanitarios.
Los establecimientos beneficiados se encuentran en Gobernador Crespo, La Criolla y Pedro Gómez Cello.
Reparación de cubiertas en el Jardín N° 91
En Gobernador Crespo, el Jardín de Infantes N° 91 “Puig Solá” recibió un aporte de $22.749.408.
De acuerdo con el destino establecido para los fondos, el dinero será utilizado para la ejecución de una nueva cubierta, además de tareas de mantenimiento sobre la cubierta existente y trabajos de zinguería.
Las intervenciones permitirán atender problemas vinculados con la infraestructura del edificio y mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.
Acondicionamiento del laboratorio escolar
En La Criolla, la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 311 “Fray Buenaventura Giuliani” contará con $19.023.364 para realizar trabajos de refacción y acondicionamiento del laboratorio escolar.
La obra apunta a mejorar las condiciones del espacio destinado a las actividades prácticas y al desarrollo de propuestas educativas vinculadas con la formación científica y experimental.
Mejoras en los sanitarios de la Escuela Técnica
Por su parte, la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 351 “Carmen Allio de Martínez Gómez”, de Pedro Gómez Cello, recibió un aporte de $20.145.000.
En este caso, los recursos serán destinados a la reparación de los sanitarios de alumnos y a la construcción de un sanitario adaptado, incorporando mejoras vinculadas con la accesibilidad dentro del establecimiento.
Obras para atender necesidades edilicias
Los aportes forman parte de los recursos destinados a resolver necesidades de infraestructura consideradas prioritarias en establecimientos educativos de la provincia.
En este marco, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió las instituciones alcanzadas por los fondos y participó de la entrega de los aportes.
En conjunto, las tres intervenciones representan una inversión de $61.917.772, destinada a mejorar distintos sectores de los edificios escolares y acompañar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades educativas.