Educación

Más de $60 millones para mejorar la infraestructura de tres escuelas de San Justo

Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y serán destinados a trabajos de infraestructura en establecimientos de Gobernador Crespo, La Criolla y Pedro Gómez Cello. En conjunto, los recursos superan los $61,9 millones.