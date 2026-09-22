La localidad de Cañada Ombú fue escenario de una nueva instancia del Congreso Pedagógico de Escuelas Rurales, una jornada destinada a compartir y poner en común experiencias desarrolladas por docentes y alumnos en establecimientos educativos del ámbito rural.
Cañada Ombú reunió a escuelas rurales en una nueva edición del Congreso Pedagógico
La Escuela N° 6047 “Sargento Juan Bautista Cabral” fue sede del 5° Congreso de Escuelas Rurales, que reunió a docentes y alumnos para compartir 13 experiencias vinculadas con la educación, la producción, las artesanías y la vida en el ámbito rural. Durante la jornada también quedó inaugurado un nuevo espacio edilicio.
El encuentro se realizó en la Escuela N° 6047 “Sargento Juan Bautista Cabral”, que recibió a representantes de distintas instituciones bajo la consigna “Raíces que educan”. En paralelo con las actividades pedagógicas, se inauguró un nuevo espacio construido en el marco del programa Mil Aulas.
Experiencias que nacen del territorio
La directora de la Escuela N° 6047, Silvia Zbinden, fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes y destacó la posibilidad de que la institución fuera elegida como sede de esta quinta edición del Congreso.
Durante la jornada se presentaron 13 experiencias educativas, que permitieron mostrar diferentes formas de enseñar y aprender a partir de las particularidades que ofrece cada comunidad y su entorno.
Las propuestas abarcaron tanto actividades desarrolladas dentro de las aulas como iniciativas realizadas al aire libre y vinculadas directamente con el territorio. Entre ellas se incluyeron proyectos relacionados con la tradicional huerta escolar, la elaboración de alimentos saludables y el desarrollo de artesanías locales.
La diversidad de experiencias permitió reflejar cómo las escuelas rurales incorporan los recursos disponibles en cada comunidad para transformarlos en herramientas pedagógicas y fortalecer los procesos de aprendizaje.
Más allá de los contenidos específicos, el encuentro también funcionó como un espacio para intercambiar prácticas entre docentes y visibilizar el trabajo cotidiano que se desarrolla en establecimientos ubicados en zonas rurales de la Cuña Boscosa.
Un nuevo espacio para la comunidad educativa
La jornada tuvo además un segundo momento con la inauguración de un nuevo salón en el edificio educativo de Cañada Ombú.
El acto contó con la presencia del jefe de la Región II de Educación, Sergio García; el presidente comunal Franco Huber; el diputado Sergio Rojas; supervisores y docentes de las escuelas participantes.
El nuevo espacio se incorpora a un edificio en el que funcionan tres instituciones educativas: la Escuela N° 6047 “Sargento Juan Bautista Cabral”, la EESO N° 503 y la EEMPA N° 1334.
La obra fue realizada en el marco del programa Mil Aulas, y permitirá ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades de las comunidades educativas que comparten el establecimiento.
La combinación entre la inauguración de infraestructura y el desarrollo del Congreso permitió que la jornada tuviera una doble dimensión: por un lado, el intercambio de experiencias y saberes construidos en las escuelas rurales; por otro, la incorporación de un nuevo espacio destinado a acompañar la tarea educativa en Cañada Ombú.
El encuentro volvió así a poner en escena el papel de las escuelas rurales como espacios de aprendizaje estrechamente vinculados con las comunidades y con las características productivas, culturales y sociales de cada territorio.