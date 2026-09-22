"Raíces que educan"

Cañada Ombú reunió a escuelas rurales en una nueva edición del Congreso Pedagógico

La Escuela N° 6047 “Sargento Juan Bautista Cabral” fue sede del 5° Congreso de Escuelas Rurales, que reunió a docentes y alumnos para compartir 13 experiencias vinculadas con la educación, la producción, las artesanías y la vida en el ámbito rural. Durante la jornada también quedó inaugurado un nuevo espacio edilicio.