En Güemes 4600

Incendio en una cochera y daños en una vivienda en barrio Candioti

El siniestro se produjo durante la noche del lunes, cuando un montículo de ropa y basura comenzó a arder en el interior de una vivienda. Bomberos acudieron tras un aviso al 911 y lograron controlar rápidamente el foco. El fuego provocó daños parciales en un portón, un banco de madera y otros elementos, además de dejar las paredes y el techo cubiertos de hollín.