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Incendio en una cochera y daños en una vivienda en barrio Candioti

El siniestro se produjo durante la noche del lunes, cuando un montículo de ropa y basura comenzó a arder en el interior de una vivienda. Bomberos acudieron tras un aviso al 911 y lograron controlar rápidamente el foco. El fuego provocó daños parciales en un portón, un banco de madera y otros elementos, además de dejar las paredes y el techo cubiertos de hollín.

Los bomberos trabajaron hasta lograr la extinción total del fuego. Foto: GentilezaLos bomberos trabajaron hasta lograr la extinción total del fuego. Foto: Gentileza
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Una dotación de los Bomberos Zapadores debió intervenir durante la noche del lunes para sofocar un incendio que se desató en el interior de una cochera ubicada en una vivienda de barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.20, cuando un aviso canalizado a través del sistema de emergencias 911 movilizó a una dotación hasta una propiedad situada en Güemes al 4600.

Fuego entre ropa y basura

Al arribar, los bomberos encontraron un foco ígneo concentrado sobre un montículo compuesto por ropa y distintos residuos que se encontraba dentro de la cochera.

Ante esa situación, los efectivos desplegaron de inmediato una línea devanadera conectada a la unidad para atacar las llamas. La intervención permitió controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

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Una vez apagado el incendio, los bomberos realizaron una inspección minuciosa del lugar para descartar la presencia de restos carbonosos, puntos calientes o focos secundarios que pudieran provocar una reignición. El resultado de esa revisión fue negativo.

Daños materiales

El fuego dejó daños parciales en distintos elementos que se encontraban dentro de la cochera. Entre ellos se constató la afectación de un portón de chapa, un banco de madera y un cajón plástico que contenía botellas de vidrio.

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Además, las paredes y el techo del ambiente quedaron alcanzados por un importante hollinamiento y ahumamiento producto de la combustión.

En el lugar trabajó también personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, que arribó en el móvil 10659. Una vez finalizadas las tareas y verificado que no existían riesgos para las personas ni para la vivienda, los bomberos dieron por concluida la intervención.

La dotación emprendió el regreso al Cuartel Central Santa Fe a las 21.41, sin que se registraran otras novedades de relevancia.

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