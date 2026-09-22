Irresponsabilidad

Una nena quedó encerrada tres horas en un auto y encontraron a su padre en un boliche de Río Gallegos

La menor, de 7 años, había sido retirada por su papá de una reunión con amigas. El hombre la dejó dentro de un Volkswagen Gol y fue localizado posteriormente en un local bailable. Intervinieron la Policía, organismos de Niñez y la Justicia.