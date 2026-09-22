Una niña de 7 años fue encontrada sola dentro de un automóvil durante la madrugada del domingo en Río Gallegos, Santa Cruz. La menor había permanecido alrededor de tres horas en el vehículo, estacionado en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Zapiola.
Una nena quedó encerrada tres horas en un auto y encontraron a su padre en un boliche de Río Gallegos
La menor, de 7 años, había sido retirada por su papá de una reunión con amigas. El hombre la dejó dentro de un Volkswagen Gol y fue localizado posteriormente en un local bailable. Intervinieron la Policía, organismos de Niñez y la Justicia.
La Policía llegó al lugar luego de que un empleado de una estación de servicio advirtiera que el rodado estaba mal estacionado y bloqueaba el ingreso al establecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, la niña había estado horas antes en una reunión con amigas y le había pedido a su padre que fuera a buscarla.
El hombre finalmente la retiró, pero en lugar de llevarla a su domicilio la dejó dentro del automóvil. Según la información publicada por La Opinión Austral, le habría dicho que permanecería sola durante una hora y que no llamara a su madre.
La menor permaneció en el vehículo aproximadamente desde las 2.30 hasta las 5.30, cuando fue encontrada por los efectivos. Durante ese tiempo, le habría enviado varios mensajes a su padre para pedirle que regresara.
Un playero alertó a la Policía
El episodio comenzó a ser advertido cuando un trabajador de una estación de servicio observó un Volkswagen Gol que impedía el acceso a la playa del establecimiento. Ante la situación, dio aviso a la Policía.
Cuando los efectivos se acercaron al vehículo, descubrieron que había una menor en su interior. La niña se encontraba sola y llevaba varias horas dentro del automóvil. Los agentes intervinieron para asistirla y comenzaron a buscar al responsable.
La investigación permitió establecer que el padre se encontraba en un local bailable ubicado sobre Zapiola al 500, a pocos metros del lugar donde había quedado estacionado el vehículo. Los policías se dirigieron hasta allí y lograron localizarlo.
Luego de identificarlo, intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó un test de alcoholemia. El Volkswagen Gol fue además secuestrado como parte de las actuaciones vinculadas con el episodio.
La situación fue comunicada a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos.
El caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá analizar lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes respecto del padre. Por el momento, la intervención judicial y de los organismos de protección de derechos se concentra en evaluar la situación de los menores involucrados.
Un antecedente ocurrido pocas semanas antes
El episodio tiene además un antecedente familiar reciente que será considerado en el análisis de la situación. Poco más de un mes antes, el hermano mayor de la niña, también menor de edad, había quedado encerrado en la vivienda de su padre.
Según la información difundida por La Opinión Austral, el adolescente logró salir de la casa a través de una ventana. Sus abuelos paternos, que viven a pocos metros del domicilio, advirtieron la situación cuando lo vieron cruzar el paredón y decidieron trasladarlo hasta la vivienda de su madre.
Los dos menores se encuentran bajo un régimen de cuidado personal compartido, establecido mediante un acuerdo que fue homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 de Río Gallegos.
A partir del nuevo episodio ocurrido con la niña y del antecedente protagonizado por su hermano, la Justicia y los organismos encargados de la protección de derechos deberán evaluar el contexto familiar y determinar las medidas que correspondan.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y tomó estado público luego de la intervención policial. La investigación continúa para establecer las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.