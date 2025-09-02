Policías rescataron a un niño de 3 años encerrado dentro de un automóvil

Un grave hecho de descuido e irresponsabilidad ocurrió anoche en el estacionamiento de un shopping rosarino, cuando un niño de apenas 3 años fue encontrado encerrado dentro de un vehículo, sin la supervisión de un adulto.
Un grave hecho de descuido e irresponsabilidad ocurrió anoche en el estacionamiento de un shopping rosarino, cuando un niño de apenas 3 años fue encontrado encerrado dentro de un vehículo, sin la supervisión de un adulto.
El alerta llegó a través de un llamado a la Central de Emergencias 911, que de inmediato comisionó a numerarios de la Brigada Motorizada hacia la playa de estacionamiento ubicada en calles Nansen y V. Mercante.
Al arribar, los agentes fueron recibidos por el encargado del predio, quien señaló el rodado en cuestión. Desde afuera del automóvil, los uniformados pudieron divisar al pequeño atrapado dentro, visiblemente alterado por la situación.
Ante el inminente riesgo que corría el menor, los policías no dudaron: con las medidas de seguridad pertinentes procedieron a romper uno de los cristales, logrando extraer al niño y ponerlo de inmediato a resguardo, todo en presencia de testigos ocasionales.
Minutos después apareció en el lugar una mujer de 35 años, quien dijo ser la madre del pequeño. La misma fue identificada y trasladada a la Comisaría 10ª, tras la intervención del fiscal de turno, con el fin de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
El niño, en tanto, fue contenido por los agentes y se encuentra fuera de peligro gracias a la rápida actuación policial.
