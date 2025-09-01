Tras haber sido atrapado por la PDI, “Dibu” Gómez fue trasladado a la cárcel de Piñero
Uno de los diez delincuentes más buscados por la Provincia fue capturado el martes en Buenos Aires y trasladado el viernes al penal de máxima seguridad. La recompensa de 35 millones de pesos será reasignada.
La Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe participó del traslado seguro.
15:27
El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, confirmó el traslado a la cárcel de Piñero de GerardoSebastián Gómez, alias Dibu, uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados en la provincia. Por su captura, que se concretó el 26 de agosto en Dock Sud, Avellaneda, el Estado santafesino ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.
En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Albornoz explicó que, tras recibir la autorización judicial, “el viernes pasado por la tarde un equipo especializado de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe concurrió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde permanecía detenido, y lo trasladó al penal de alto perfil de Piñero, donde ingresó el sábado a las 3.30 de la madrugada”.
Gerardo “Dibu” Gómez fue trasladado al penal de Piñero tras su detención en Dock Sud.
Según detalló, el operativo se realizó con un vehículo preparado para traslados y con un equipo de seis efectivos provistos de armamento corto y largo. A diferencia del momento de su captura, en el que Gómez se resistió, “el traslado fue normal y sin inconvenientes”.
Homicidio y asociación ilícita
Gómez era requerido por la Justicia en una causa por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo señala por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.
El detenido también fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos se encuentran presos y fueron involucrados en la disputa que desembocó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.
La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a su rol en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que generan en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el 5 de agosto, al presentar la nómina.
Gómez estaba requerido por homicidio y por integrar una organización criminal.
Bloque de Búsqueda
“Dibu” Gómez, de 39 años, fue detenido por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud. El Bloque de Búsqueda está presidido por el ministro Cococcioni e integrado por representantes del MPA, el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.
Dentro de esta estructura, la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil tiene a su cargo las acciones operativas. En el último año fueron localizados seis prófugos de alto perfil y, en el último mes, otros dos.
La recompensa de 35 millones ofrecida por su captura será reasignada a otro prófugo.
Recompensa reasignada
Respecto al sistema de recompensas, Cococcioni informó que los 35 millones ofrecidos por la captura de Gómez “serán reasignados. El fondo de recompensa es una decisión del Gobierno de Santa Fe y lo consideramos una buena inversión. Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificarle que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.