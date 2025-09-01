Alto perfil

Tras haber sido atrapado por la PDI, “Dibu” Gómez fue trasladado a la cárcel de Piñero

Uno de los diez delincuentes más buscados por la Provincia fue capturado el martes en Buenos Aires y trasladado el viernes al penal de máxima seguridad. La recompensa de 35 millones de pesos será reasignada.