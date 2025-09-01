Juicio oral

“Él es el asesino de mi hermano”, dijo Iván Leandro con firmeza ante el jurado

Fue el primero en declarar y señalar sin dudas al único imputado por el crimen de Lautaro. Se trata de uno de los testigos directos del hecho, porque trajo a su hermano hasta Santa Fe para comprar una moto. También se escuchó este lunes a un amigo y una amiga que los acompañaban en el auto cuando sucedió el ataque.