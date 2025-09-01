Homicidio de “Lato”

Juicio por jurados en Santa Fe: cómo fue el proceso de selección para conformar el tribunal popular

Previo al inicio del debate, las partes entrevistaron durante casi tres horas a los candidatos, hasta depurar la lista en doce titulares y 4 suplentes. La vida de los ciudadanos, atravesada por la violencia urbana.