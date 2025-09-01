Arranca el juicio a exfuncionarios que impidieron el reencuentro de Solange Musse y su padre
El proceso judicial busca determinar responsabilidades por las restricciones aplicadas en plena emergencia sanitaria, que dejaron a la joven enferma de cáncer sin poder despedirse de su familia antes de morir.
Pablo Muss reclamó justicia tras no poder despedirse de su hija antes de su fallecimiento.
Este lunes inicia en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto el juicio por jurados contra dos integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que, durante la pandemia, impidieron el ingreso a Córdoba del padre de Solange Musse. La joven, que padecía cáncer de mama avanzado,falleció en agosto de 2020 sin poder despedirse de él.
Los acusados son el médico Eduardo Andrada, entonces director del hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, responsable del puesto sanitario de esa localidad. Ambos afrontan cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El tribunal estará integrado por los jueces Daniel Antonio Vaudagna, Nicolás Rins y Diego Ortiz, junto al jurado popular. La acusación la lleva adelante el fiscal de Cámara Julio Rivero.
La despedida que nunca ocurrió
Según la fiscalía, los funcionarios le negaron a Pablo Musse, padre de Solange, el ingreso a la provincia, a pesar de que se trataba de un caso considerado “impostergable” en los protocolos sanitarios. El hombre viajaba acompañado de una persona con discapacidad y, tras la negativa, debió regresar a Plottier, Neuquén, escoltado y encapsulado por la policía.
Solange vivía en Alta Gracia y permanecía bajo cuidados domiciliarios con asistencia médica y oxígeno.
La decisión le impidió compartir con su hija sus últimas horas de vida. Solange murió el 21 de agosto de 2020, a los 35 años, en su casa de Alta Gracia, bajo internación domiciliaria y asistencia de oxígeno.
Reclamos
Tras el fallecimiento, Pablo Musse responsabilizó tanto al Gobierno de Córdoba como al entonces presidente Alberto Fernández. En una carta abierta publicada en redes sociales, expresó: “Las últimas palabras de mi hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’”.
En ese mismo texto denunció haber sido tratado como “terrorista” junto a su cuñada Paola Oviedo, también con discapacidad, ya que ambos fueron escoltados por fuerzas de seguridad a lo largo de 900 kilómetros y cuatro provincias.
Un caso que marcó a Córdoba
El permiso para ingresar a la provincia recién llegó días después, cuando Solange ya había fallecido, y solo sirvió para que su padre pudiera organizar el sepelio.
En sus últimos días, expresó su derecho a recibir a su familia, que quedó truncado por las restricciones.
“Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16 de agosto no pudo almorzar conmigo. Qué ironía, ¿no?”, escribió Musse en su carta dirigida al Presidente, cuestionando además la ausencia de organismos de derechos humanos frente a lo ocurrido.
El juicio que comienza hoy busca determinar las responsabilidades de los funcionarios del COE en una de las historias más dolorosas que dejó la pandemia en Córdoba.
