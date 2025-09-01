Primer juicio por jurados en Santa Fe, con transmisión en vivo y una sala "espejo" para garantizar la publicidad
Será la segunda vez en la historia de la provincia que un jurado popular dirime la culpabilidad o inocencia de un ciudadano. En el banquillo habrá un joven de 24 años, acusado de matar a sangre fría a Lautaro “Lato” Leandro, cuando en septiembre de 2022 vino a Santa Fe a comprar una moto.
El juicio por jurados comenzará este lunes 1 de septiembre en Santa Fe. Foto: Ilustrativa
Este lunes 1 de septiembre se realizará en la ciudad de Santa Fe el primer juicio por jurados desde que se aprobó la ley N° 14.253 que desde el año pasado lo impone progresivamente en todo el territorio provincial. La primera experiencia fue en junio, en los tribunales de San Cristóbal.
Casi tres meses después, la escena se repite en la capital provincial con gran expectativa, principalmente para los familiares y amigos de Lautaro Issac “Lato” Leandro, el joven de 21 años que el 18 de septiembre de 2022 fue emboscado por dos delincuentes armados que lo engañaron y pretendieron robarle, simulando una operación de compraventa de una moto.
“Lato” llegó a Santa Fe proveniente desde Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Lo hizo junto a su hermano Lorenzo y dos amigos, Ana y Oscar. Juntos viajaron en un Chevrolet Astra azul para realizar la transacción, pactada para las 15.30 de aquel domingo de septiembre de 2022, en una esquina del barrio Guadalupe Oeste.
Lautaro Leandro falleció de un disparo en la cabeza, en 19 de septiembre de 2022. Foto: Agencia
Una trampa
Pero sus interlocutores no tenían una moto para vender, sino que apenas tomaron contacto quisieron robarle la play-station y el dinero que llevaba para el canje por una moto Tornado que le ofrecieron por redes sociales. Al advertir que se trató de una trampa “Lato” gritó a sus amigos “¡corran!”, pero ya era tarde.
Una andanada de disparos impactaron contra el auto en el que iba su hermano y sus dos amigos. Y en su intento por huir, un balazo se incrustó en la cabeza de Lautaro, quedando tendido en el piso, en las inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento.
Fue trasladado al hospital Iturraspe de urgencia y desde allí al Cullen, donde ingresó con “muerte cerebral”. Falleció el 19 de septiembre de 2022.
Reconocimiento positivo
Ese día fue detenido Iván Oscar Carrizo, quien buscó refugio en una zona de pasillos de calle Larrea y un vecino lo sacó a los empujones de su casa. A las pocas horas fue reconocido por el hermano del chico fallecido y desde entonces permanece tras las rejas a la espera del juicio.
El debate cuyo comienzo está previsto este lunes 1 de septiembre cuenta con la particularidad de ser el primero en la circunscripción judicial N° 1 y el segundo en toda la provincia en realizarse bajo la modalidad de juicio por jurados.
La jueza Rosana Carrara estará a cargo de dirigir el debate. Foto: Archivo
Para ello fueron citados 50 ciudadanos de la zona, de los cuales 14 tendrán la carga pública de presenciar el debate y finalmente deliberar sobre la culpabilidad o no del acusado.
Dada la cantidad de personas citadas y la relevancia del evento, al que asistirán autoridades de los tres poderes del Estado, se llevará adelante un especial operativo de seguridad, reforzado en lugares clave del edificio de tribunales.
Los actores
El juicio se desarrollará en la Sala N° 1 del subsuelo de tribunales, donde ingresarán los 12 integrantes del jurado y 2 suplentes.
El acusado Carrizo, estará junto a la abogada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Dra. Virginia Balanda.
Sala “espejo”
El público que pretenda asistir al debate -incluyendo los medios de comunicación-, estará destinado a una sala “espejo”, ubicada en el segundo piso del mismo edificio, donde seguirá en directo lo que suceda en el subsuelo.
Dicho espacio, con capacidad para unas 50 personas, contará con una transmisión por circuito cerrado -CCTV-, con la marca de identidad del canal web de la Corte y contará con las restricciones propias del debate, que serán indicadas por la jueza Carrara.
Habrá disponible material de difusión preparado para el público y los periodistas. Foto: El Litoral
La principal tendrá que ver con la obligación de preservar la identidad e imagen de los jurados seleccionados, hasta que sean desvinculados por la jueza de la causa, una vez terminado el debate e impuesta la sanción o la absolución por los jueces populares.
Además, habrá disponible material de difusión especialmente preparado para el público y los periodistas, con acceso mediante código QR al reservorio digital del sitio web oficial www.justiciasantafe.gov.ar, que cuenta con información actualizada y vigente sobre juicio por jurado.
Transmisión en vivo
Pero incluso aquellos que quieras presenciar el juicio a distancia, podrán hacerlo desde el canal de Youtube de la Corte, que habilitó la transmisión en vivo del debate, como parte del compromiso por la publicidad del acto, especialmente teniendo en cuenta que la víctima y sus familiares y allegados, viven en la provincia de Buenos Aires.
La Corte habilitó la transmisión en vivo del debate. Foto: Archivo
“Dada la relevancia histórica que tiene esta modalidad de juzgamiento se tomó la decisión de transmitir en vivo determinados actos del juicio mediante el uso de la señal del canal de Youtube del Poder Judicial de Santa Fe”, informó la Oficina de Prensa de la Corte.
El juicio se desarrollará entre lunes y martes en la capital santafesina. La programación estipulada por la Oficina de Gestión Judicial N° 1, señala que estará dividido en varias etapas sucesivas, cuyo inicio está previsto a las 8 de la mañana con las acreditaciones de jurados y la consecuente visita de autoridades.
Alegatos y testigos
La audiencia de selección de jurados será el paso inicial, y según se cree, el debate podría comenzar en horas del mediodía con los alegatos de apertura de las partes. Luego, por la tarde, está prevista la declaración de tres testigos clave: el hermano y los dos amigos de la víctima, quienes pasarán a la sala en ausencia del imputado, que seguirá el juicio desde una sala contigua.
El fiscal Estanislao Giavedoni pedirá prisión perpetua para Carrizo. Foto: Archivo
El resto de las declaraciones de testigos continuará en la jornada del martes, cuyo horario de inicio está previsto a las 8.30 bajo la misma modalidad y mecánica que en el día anterior.
La definición del caso se producirá el martes por la tarde, con los alegatos finales y la deliberación del jurado, cuyo veredicto está previsto para las cinco de la tarde.
Prisión perpetua
El fiscal Estanislao Giavedoni acusó a Carrizo por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y homicidio doblemente calificado criminis causae y por ser cometido con el empleo de arma de fuego” en perjuicio de “Lato” Leandro, en carácter de “coautor”.
El representante del MPA adelantó que pedirá “prisión perpetua” para Carrizo; en tanto que formuló una acusación alternativa, con pena de 28 años de cárcel, en caso de que no pudiera sostener alguno de los agravantes.
"Lato" tenía 21 años cuando fue asesinado en Santa Fe. Foto: Gentileza
El abogado querellante Gervasoni, quien representa a los padres del joven fallecido, adhirió a la acusación fiscal. En tanto la defensa intentará convencer a los jurados de que su pupilo no fue el asesino.
El caso llega a juicio con un solo imputado, dado que hasta el momento no se pudo dar con la identidad del sujeto que habría estado junto a Carrizo al momento de la negociación y el posterior ataque armado.
