Con seguridad reforzada

Primer juicio por jurados en Santa Fe, con transmisión en vivo y una sala "espejo" para garantizar la publicidad

Será la segunda vez en la historia de la provincia que un jurado popular dirime la culpabilidad o inocencia de un ciudadano. En el banquillo habrá un joven de 24 años, acusado de matar a sangre fría a Lautaro “Lato” Leandro, cuando en septiembre de 2022 vino a Santa Fe a comprar una moto.