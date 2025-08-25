Justicia y memoria

El primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe será por el crimen de Lautaro Leandro

El joven de 22 años viajó desde Buenos Aires en 2022 para comprar una moto en barrio Coronel Dorrego. Fue emboscado y asesinado. Su papá, en diálogo con Santa Fe Policiales, pidió una condena ejemplar y aseguró: “Queremos justicia, no venganza”.