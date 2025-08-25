El primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe será por el crimen de Lautaro Leandro
El joven de 22 años viajó desde Buenos Aires en 2022 para comprar una moto en barrio Coronel Dorrego. Fue emboscado y asesinado. Su papá, en diálogo con Santa Fe Policiales, pidió una condena ejemplar y aseguró: “Queremos justicia, no venganza”.
Lautaro “Lato” Leandro tenía 22 años y soñaba con comprarse una moto Honda Tornado.
El 1 de septiembre marcará un antes y un después en la historia judicial santafesina. Ese día comenzará el primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe. El caso que lo inaugura es el crimen de Lautaro “Lato” Leandro, un joven de 22 años que viajó desde Buenos Aires a Santa Fe para comprar una moto y terminó siendo víctima de una trampa mortal.
El proceso tendrá como escenario a los tribunales de la ciudad capital y contará con la conducción de la jueza Rosana Carrara. Serán 12 los ciudadanos seleccionados para integrar el jurado, tras un proceso de evaluación que comenzará con 14 postulantes.
“Nos rompieron la vida”
En diálogo con el programa Santa Fe Policiales, conducido por Danilo Chiapello y Verónica Ensinas por CyD Litoral, el padre de la víctima habló con crudeza sobre lo que significa llegar a esta instancia. “Confiamos en la Justicia. Lo único que pedimos es una condena ejemplar. No buscamos venganza, buscamos que nuestro hijo tenga justicia”, expresó.
Lautaro, al que todos llamaban “Lato”, era fanático de las motos. Ahorraba peso a peso trabajando en deliverys y changas, además de colaborar en proyectos sociales y musicales en Villa Fiorito, de donde era oriundo. Su sueño era comprar una Honda Tornado 250.
Engañado a través de Marketplace, viajó con la ilusión de concretar la compra. Pero lo esperaban con armas y violencia. Ese día, en septiembre de 2022, recibió un disparo mortal en la cabeza mientras intentaba resguardarse. Su hermano Iván, que lo acompañaba, también fue atacado pero sobrevivió.
La familia de Lato reclama una condena ejemplar para el acusado del crimen.
Una familia quebrada
“Nosotros como familia nos desintegraron. Tratamos de armarnos de a pedacitos. El daño que hicieron es irreparable”, relató Leonardo Leandro.
El papá recordó que su hijo no se resistió ni intentó enfrentarse. “La única decisión que tomó fue correr para salvar su vida. Y por eso le dispararon”, explicó con dolor.
Durante la entrevista, también habló del miedo que siente de que el acusado vuelva a la calle. “Ese muchacho nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, subió fotos con armas y dinero en redes sociales. Necesitamos una condena que evite que vuelva a lastimar a otra familia”, reclamó.
El juicio por jurados en Santa Fe estará a cargo de la jueza Roxana Carrara.
Un juicio histórico
El debate oral estará a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, mientras que la familia será representada por el abogado Sebastián Gervasoni. La defensa del imputado la llevará adelante la Dra. Virginia Balanda.
El juicio se extenderá durante dos jornadas. Allí, los 12 ciudadanos que integren el jurado deberán escuchar las pruebas, los testimonios y los alegatos, para luego decidir el veredicto de culpabilidad o inocencia.
“Lo único que queremos es empezar a cerrar esta herida, aunque sabemos que nada nos devolverá a Lato. No vamos a volver a escuchar su voz ni a verlo sonreír, pero necesitamos creer en la Justicia”, insistió el papá.
El recuerdo de Lautaro permanece vivo en su barrio. Su pasión por la música y su compromiso social dejaron huella. Más de 5.000 personas acompañaron su velorio, en una multitudinaria despedida que reflejó cuánto era querido.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.