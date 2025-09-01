Mascheroni habló del debut del juicio por jurado en Santa Fe
Los doce ciudadanos seleccionados deberán expedirse acerca de la culpabilidad o inocencia de un joven de 22 años acusado de asesinar a otro en 2022, en el marco de la falsa venta de una motocicleta. La fundamentación de la sentencia estará cargo de la jueza que conduce el proceso.
Este lunes se inició el primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
El sistema de juicio por jurado debutó este lunes en la ciudad de Santa Fe para analizar el caso de un homicidio calificado, una de las cuatro figuras que habilita el sistema en la provincia. El mecanismo permite juzgar, además, los delitos de robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte o el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y el mundo del delito.
Antes de que comenzara la sesión y en diálogo con la prensa, el Secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, explicó los alcances y pormenores del procedimiento.
- ¿Qué pueden determinar o decidir los jurados? - se le preguntó-
- Solamente culpabilidad, no culpabilidad o culpabilidad con alguna excusa de inimputabilidad. No pueden valorar la sentencia. Los jurados se tienen que circunscribir a lo que se ventila en las audiencias del juicio propiamente dicho; es decir, los testimonios, las declaraciones, la prueba pericial, informativa... Y a partir de ahí, se pasa a lo que es la deliberación. El juicio en sí no debería extenderse demasiado; creo que en un par de días las audiencias estarán agotadas y después se pasa a la deliberación propiamente dicha. Ahí sí (los integrantes del jurado) quedan en un cónclave, es decir que no pueden salir. Durante el juicio, salvo que el juez disponga lo contrario, terminada la audiencia, pueden retornar a sus hogares.
El secretario de Justicia explicó que los miembros del jurado "se tienen que circunscribir a lo que se ventila en las audiencias del juicio propiamente dicho; es decir, los testimonios, las declaraciones, la prueba pericial, informativa... Y a partir de ahí, se pasa a la deliberación". Crédito: Guillermo Di Salvatore
- ¿Cómo se trabaja para evitar la contaminación de los jurados? ¿Cómo es todo ese proceso?
- Tienen que circunscribirse a lo que van a ver en el juicio; ver, oír, constatar en el juicio. Lo de afuera no juega y el juez en eso da instrucciones muy precisas para que la valoración y el análisis permitan un veredicto de acuerdo a lo que la ley establece, y sobre la base de las pruebas. Por eso los jurados son legos; no tienen que analizar ni influencia externa ni opiniones jurídicas ni pareceres profesionales. Es ver si el hecho está vinculado a las personas que están ahí; si la conducta del imputado tiene mérito para ser declarado inocente o culpable.
- Si no hay un veredicto por unanimidad, ¿cuántos jurados tienen que estar de acuerdo para que se habilite?
- Si en la primera ronda no hay unanimidad, que es lo que la ley prevé, el juez le da nuevas instrucciones (al jurado). Se reúnen nuevamente y puede haber un veredicto de culpabilidad con 10 votos sobre los 12 que integran el jurado. Ustedes saben que otros sistemas establecen la unanimidad. En la provincia, la Legislatura consideró que no era propicio eso. No lograr la unanimidad implicaría que el juicio se termina y la parte que están encartas o imputadas, quedan afuera.
Este lunes se inició el primer juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
- ¿Hubo un desgranamiento importante ya en la en el primer sorteo de jurados?
- Antes de sortearse este número de jurados propiamente dicho, se elabora una nube de posibles jurados que es proporcional a los padrones electorales de cada una de las circunscripciones. De ese número surgen estos posibles jurados. Y ese otro número sale de un padrón en el cual se excluyen decididamente del comienzo abogados, procuradores, escribanos, gente que tenga formación jurídica, docentes, también los condenados, deudores morosos solidarios, integrantes de la fuerza de seguridad de todos los niveles. Tampoco pueden integrar el jurado los mayores de 75 años y menores de 18.
- ¿Cuál es el promedio en términos de tiempo para este tipo de procedimientos?
- En cuanto a las audiencias, en un par de días, el juicio estaría terminado. El tiempo que sigue es el que demande la deliberación de los jurados. Después viene lo que se llama el 'procedimiento de juicio de cesura', que es la etapa en donde el juez letrado establece y meritúa la pena.
- ¿Qué podría ser una causa para objetar a uno de los miembros del jurado?
- Bueno, que haya opinado sobre el caso, por ejemplo, a través de las redes sociales. Les comprenden las generales de la ley. Es decir, que no estén vinculados ni anímicamente con los imputados o las víctimas, ni tengan sean acreedores, deudores, familiares, conocidos o amigos de las partes.
