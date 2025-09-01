Primer proceso en la ciudad

Mascheroni habló del debut del juicio por jurado en Santa Fe

Los doce ciudadanos seleccionados deberán expedirse acerca de la culpabilidad o inocencia de un joven de 22 años acusado de asesinar a otro en 2022, en el marco de la falsa venta de una motocicleta. La fundamentación de la sentencia estará cargo de la jueza que conduce el proceso.