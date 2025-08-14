Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero junto a los condenados por el caso Báez Sosa

Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue trasladado este jueves a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí cumplen condena los ocho rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.
La derivación se produjo un día después de que el Tribunal de Campana lo condenara a 19 años de prisión. Inicialmente pasó por la DDI de Zárate-Campana y por la Comisaría N°5 de Matheu, destinada a agresores sexuales, debido a la falta de cupo en otras alcaidías.
Alcaidía N°3 de Melchor Romero, casa de los jóvenes asesinos
Según fuentes del SPB, Contardi podría permanecer por un tiempo prolongado en Melchor Romero, independientemente de que se liberen plazas en el pabellón de violadores de la Unidad 41 de Campana.
Cinco de los rugbiers con los que compartirá espacio cumplen prisión perpetua: Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Los otros tres —Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi— recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.
El momento en el que detuvieron a Contardi
Nueva estrategia judicial
Tras escuchar el veredicto, Contardi sorprendió al reemplazar a su abogado defensor, Claudio Nitzcaner, por Fernando Sicilia. El nuevo letrado anunció que pedirá prisión domiciliaria alegando que su defendido es padre de una beba recién nacida, además de apelar para que se realice un juicio por jurados y cuestionar la exclusión de ciertas pruebas en el proceso.
El Tribunal ya había rechazado planteos similares durante la etapa inicial del juicio, al considerar que el período de incorporación de pruebas estaba cerrado.
