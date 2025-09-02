"La cara de un asesino no se olvida"; el conmovedor relato de la novia de "Lato"

El juicio por jurados que se lleva adelante en los Tribunales de Santa Fe por el asesinato de Lautaro Leandro, conocido como "Lato", ocurrido en septiembre de 2022, sigue dejando momentos cargados de dolor y crudeza.
Natalia, pareja del joven asesinado en barrio Coronel Dorrego, reconoció al imputado en la sala y pidió una condena ejemplar.
La familia del joven, que había llegado desde su provincia para comprar una moto y fue emboscado, estuvo presente en la sala y expuso lo vivido tras más de tres años de lucha en busca de justicia.
Su pareja, Natalia, tomó la palabra y dejó frases contundentes: "Fue durísimo enfrentar esta primera audiencia. Para nosotros no cabe duda, el tirador estaba en la sala ayer. Es él. Los chicos lo reconocen, y la cara de un asesino no se olvida".
Natalia también recordó el brutal ataque que terminó con la vida de Lautaro y puso en riesgo a todos los que lo acompañaban. Según su testimonio, los agresores no buscaban solo robar: "Ellos fueron directamente a matar. No pidieron el dinero, comenzaron a disparar. Podría haber habido más muertes si no fuera porque una PlayStation, que estaba colgada en un asiento, desvió un tiro que pudo haber terminado en otra tragedia".
La mujer relató que durante estos tres años debieron enfrentar amenazas, que aumentaron el miedo y la incertidumbre: "Desde el primer momento vivimos con temor. Ellos saben quiénes somos y dónde vivimos, nosotros no sabemos nada de ellos. Es vivir desprotegidos, esperando que en cualquier momento pase algo".
A pesar del sufrimiento, la familia sostiene la esperanza en el sistema de juicio por jurados: "Es algo nuevo en Santa Fe, pero confiamos en que como ciudadanos y como seres humanos puedan entender la situación y darle una condena ejemplar a este asesino".
Por último, Natalia quiso rescatar la memoria de su pareja, describiéndolo como un joven solidario que trabajaba por los demás: "Nosotros seguimos su legado, trabajando para el barrio, con los chicos y los adolescentes, para que todos sepan la clase de persona que fue".
El proceso judicial continúa y la familia espera que finalmente llegue la justicia que llevan reclamando desde hace tres años.
