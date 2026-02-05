#HOY:

Pilar: dejaron a su nieto de 2 años encerrado en el auto para ir de compras y la Policía lo rescató

Ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, en Pilar: el chico quedó solo dentro de una camioneta con las ventanillas cerradas, fue rescatado por la Policía y atendido por personal médico por exposición al calor.

Un nene quedó solo en el auto y un policía rompió el vidrio para sacarlo.Un nene quedó solo en el auto y un policía rompió el vidrio para sacarlo.
Un nene fue rescatado por la Policía luego de que sus abuelos lo dejaran encerrado dentro de un auto para ir a comprar a un shopping de la localidad bonaerense de Pilar. El menor permaneció varios minutos sin ventilación, con las ventanillas cerradas, y debió ser atendido por personal médico.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, cuando las autoridades recibieron el aviso por una camioneta Renault Oroch bordó dentro de la cual se encontraba un niño solo, llorando y sin ningún adulto responsable a la vista.

Ante la situación, se montó un operativo para rescatarlo: según se informó, el chico llevaba más de 20 minutos bajo el sol, sin circulación de aire y con signos de malestar, lo que elevó la preocupación de quienes presenciaban la escena.

Mientras se intentaba localizar a los adultos mediante los altoparlantes del centro comercial, la espera se prolongó sin resultados. Finalmente, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rompió una de las ventanillas, abrió la puerta y logró poner al menor a resguardo.

Una vez fuera del vehículo, el nene presentó signos compatibles con exposición prolongada al calor. Se dio aviso al servicio de emergencias, se lo hidrató y quedó bajo evaluación para descartar complicaciones.

Minutos más tarde, se acercaron un hombre de 44 años y una mujer de 45, quienes dijeron ser sus abuelos y explicaron que lo habían dejado en el auto “mientras hacían compras” y que se demoraron. El episodio generó indignación entre los presentes y quedó bajo intervención de las autoridades.

