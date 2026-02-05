Indignación

Pilar: dejaron a su nieto de 2 años encerrado en el auto para ir de compras y la Policía lo rescató

Ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, en Pilar: el chico quedó solo dentro de una camioneta con las ventanillas cerradas, fue rescatado por la Policía y atendido por personal médico por exposición al calor.