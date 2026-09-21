Una mujer de 28 años fue aprehendida este lunes en la zona norte de la ciudad de Santa Fe luego de provocar destrozos en una vivienda, efectuar un disparo en la vía pública e intentar darse a la fuga.
Santa Fe: una mujer buscaba a su marido, pateó la puerta de una casa y tiró un tiro al aire
Aparentemente ella sospechaba el que hombre estaba en el lugar con una amante. Ocurrió en inmediaciones del cruce de calles Espora y Castañaduy. Terminó detenida.
El episodio movilizó al personal del Comando Radioeléctrico hacia un sector del barrio Las Flores I, tras el alerta ingresado a la Central de Emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego.
Al llegar a la zona, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 39 años, quien relató que la acusada se había presentado en el lugar buscando a su esposo.
Fuera de sí, la mujer causó daños en la puerta de ingreso del inmueble, ejecutó un tiro al aire y huyó a pie.
Con los datos fisonómicos y de la vestimenta aportados por la víctima, las patrullas montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.
Minutos más tarde, la sospechosa fue alcanzada en la intersección de las calles Espora y Castañaduy mientras caminaba acompañada por dos hombres.
Armada
Al revisar sus pertenencias, los agentes hallaron dentro de su bolso un revólver calibre .22 con cartuchería, constatando que uno de los proyectiles se encontraba percutado.
Tras el hallazgo, la policía procedió a la aprehensión de la mujer, el secuestro del arma y la demora preventiva de sus dos acompañantes.
Todos los actuantes y el material incautado fueron trasladados a la Comisaría 8ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.