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En la zona norte

Desmantelaron dos búnkeres de droga y detuvieron a seis personas en Santa Fe

Los aprehendidos son cuatro mujeres y dos hombres, todos mayores de edad. Los movimientos extraños y los hechos de inseguridad que ocurrían en torno de esos inmuebles encendieron las alarmas y derivaron en los procedimientos.

Algunos de los elementos incautados durante el operativo: Foto: PFAAlgunos de los elementos incautados durante el operativo: Foto: PFA
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Dos puntos de venta de estupefacientes fueron desarticulados y seis personas resultaron detenidas en la zona norte de la ciudad de Santa Fe tras una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

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La investigación se inició a partir de reiteradas denuncias anónimas de vecinos de barrio Nueva Pompeya a las líneas de emergencia.

Las alertas daban cuenta del movimiento constante de personas en distintos días y horarios en dos inmuebles de la capital provincial, lo que generaba un clima de inseguridad y episodios de violencia vinculados a disputas territoriales entre bandas rivales.

Inteligencia

Ante esta situación, la Fiscalía Regional Circunscripción Nº 1 del Ministerio Público de la Acusación provincial, a cargo del doctor Eric Fernández, encomendó las tareas de inteligencia a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe y del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

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Mediante trabajos de campo y vigilancias discretas, los agentes lograron comprobar la actividad ilícita e identificar a los sospechosos.

Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia ordenó las irrupciones en ambas propiedades.

Saldo

Como resultado de las actuaciones, se logró la detención de seis integrantes de la organización (cuatro mujeres y dos hombres, todos argentinos y mayores de edad).

Durante las requisas, las fuerzas federales secuestraron: varias dosis de cocaína acondicionadas para su comercialización, elementos de estiramiento, corte y fraccionamiento, 11 teléfonos celulares, $ 273.000 en efectivo y documentación de interés para la causa.

Los aprehendidos y el material incautado quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).

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