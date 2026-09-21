Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó de manera fatal con un muerto en el barrio porteño de Constitución y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Pelea y muerte: lo apuñaló con una muleta "modificada" y huyó
Un violento ataque con una faca oculta en una muleta terminó con la vida de un hombre tras una discusión. El atacante escapó y es buscado por los agentes.
La gresca se dio en el cruce de la calle Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, en Constitución, donde dos personas comenzaron a pelear, momento en el que uno agarró una muleta, que tenía en la punta una faca, y lo apuñaló en el cuello.
Al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3B y el SAME, que confirmó el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich.
Acerca del homicida, la Policía de la Ciudad logró identificarlo, pero continúa su búsqueda debido a que se dio a la fuga tras el crimen.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que dispuso la intervención a la División Homicidios, que realiza tareas para detener al agresor.