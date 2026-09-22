Dos personas que ingresaron al mar en kayak permanecen desaparecidas y son buscadas por efectivos de Prefectura Naval en la localidad balnearia de Santa Teresita. El operativo se desarrolla en un contexto de condiciones climáticas adversas, debido a los fuertes vientos registrados en la zona.
Ingresaron al mar en kayak y desaparecieron: intensa búsqueda en Santa Teresita
Dos personas se comunicaron con Prefectura Naval al no poder regresar, mientras los efectivos desplegaron un operativo condicionado por los fuertes vientos y las dificultades climáticas.
Ambos kayakistas ingresaron al mar alrededor de las 10 de este lunes. Al no poder regresar, una de las personas logró comunicarse con Prefectura Naval para alertar sobre la situación.
A partir de ese aviso, la fuerza federal marítima puso en marcha un operativo de búsqueda para intentar localizar a las dos personas.
El operativo de Prefectura
El procedimiento se vio condicionado por las malas condiciones climáticas que se registraban en el lugar. A pesar de las dificultades, los efectivos aplicaron el protocolo de búsqueda habitual para este tipo de situaciones.
Como parte del operativo, una moto de agua de Prefectura Naval se dirigió hacia el sector donde se encontraban los kayakistas. Sin embargo, al llegar al lugar, las dos personas ya no estaban allí.
La búsqueda continuaba mientras los efectivos intentaban establecer el paradero de los dos desaparecidos.
Cómo identificar los kayaks
En medio del operativo, también se difundieron las características de las embarcaciones utilizadas por los kayakistas para facilitar su identificación.
Uno de los kayaks es un modelo Karku de color verde, mientras que el otro corresponde a un modelo Escualo de color turquesa.
Estos datos fueron difundidos como parte de la información disponible para colaborar con la búsqueda de las dos personas que permanecen desaparecidas en el mar.
Las condiciones climáticas
El operativo se desarrolla bajo condiciones adversas, con fuertes vientos que dificultan las tareas de búsqueda en el mar.
La situación fue advertida luego de que uno de los kayakistas lograra comunicarse con Prefectura Naval al no poder salir del agua. Desde entonces, los efectivos trabajan para localizar a las dos personas y determinar su paradero.