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Intentaba sustraer cables, cayó desde altura y fue golpeado por transeúntes

Un hombre de 29 años fue trasladado al hospital durante la madrugada de este martes luego de protagonizar un episodio en la zona de Estrada y Juan Pablo López. Según relataron vecinos a la policía, el hombre habría intentado sustraer cables de un poste, perdió el equilibrio y cayó. Posteriormente, siempre según la versión recogida por los investigadores, fue agredido por transeúntes.

El herido fue asistido en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El LitoralEl herido fue asistido en el hospital Iturraspe. Foto: archivo El Litoral
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El intento de robo de cables terminó esta madrugada con un hombre de 29 años herido, luego de caer desde un poste y ser presuntamente agredido por transeúntes. El episodio ocurrió en la zona de Estrada y Juan Pablo López, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.

El hecho se produjo alrededor de las 3.56, cuando un aviso ingresó al sistema de emergencias dando cuenta de la presencia de un hombre con sangrado en la boca, tendido en la vía pública y sin que, en un primer momento, se conocieran las circunstancias en las que había resultado lesionado.

Cayó desde un poste

Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, que acudió al lugar a bordo del móvil 12798, comenzó a recabar información entre los vecinos.

Fue entonces cuando surgió una primera versión acerca de lo ocurrido. Según manifestaron algunos testigos, el hombre habría estado intentando sustraer cables de un poste cuando, por causas que deberán establecerse, perdió el equilibrio y cayó.

La situación no habría terminado allí. De acuerdo con lo informado posteriormente por personal policial, tras la caída el hombre habría sido agredido por personas que se encontraban en el lugar.

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El herido tiene 29 años y se domicilia en esta ciudad. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado desde el hospital Iturraspe por una unidad del SIES 107 hacia otro centro asistencial para continuar con la atención médica. El traslado sanitario fue escoltado por un móvil del Comando Radioeléctrico.

Las circunstancias exactas de la caída y de la posterior agresión deberán ser establecidas mediante las actuaciones correspondientes.

Modalidad repetida

El caso vuelve a colocar bajo la lupa una modalidad delictiva que durante los últimos días protagonizó otros episodios de gravedad en la zona.

Cinco días antes, un hombre fue encontrado muerto en una zanja ubicada a la vera de la Ruta Nacional 19, aproximadamente a la altura del kilómetro 3,4, dentro del ejido urbano de Santo Tomé.

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Las primeras versiones recogidas en ese momento indicaron que la víctima habría intentado sustraer cables subterráneos y que habría sufrido una descarga eléctrica. El fallecimiento fue constatado por personal del servicio de emergencias 107 y la investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra.

A ese antecedente se suma otro dato que da cuenta de la reiteración del fenómeno: el domingo último, también en Santo Tomé, dos hombres de 24 y 32 años fueron aprehendidos luego de un procedimiento iniciado por una alerta al 911 vinculada con un presunto robo de cables. En esa oportunidad, la policía secuestró un rollo de aproximadamente cuatro metros de cable y una pinza de corte, además de las dos bicicletas en las que se movilizaban los sospechosos.

El episodio de Estrada y Juan Pablo López quedó bajo intervención de la jurisdicción correspondiente de la Unidad Regional I, mientras se procura determinar con precisión qué ocurrió antes, durante y después de la caída.

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