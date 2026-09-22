Santa Fe

Intentaba sustraer cables, cayó desde altura y fue golpeado por transeúntes

Un hombre de 29 años fue trasladado al hospital durante la madrugada de este martes luego de protagonizar un episodio en la zona de Estrada y Juan Pablo López. Según relataron vecinos a la policía, el hombre habría intentado sustraer cables de un poste, perdió el equilibrio y cayó. Posteriormente, siempre según la versión recogida por los investigadores, fue agredido por transeúntes.