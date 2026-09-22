Impusieron 21 años de prisión a Leonardo Darriba por el homicidio de Emanuel Rodrigo Sánchez, a quien en 2022 atacó a tiros en la puerta de su casa en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.
Condenado por un crimen con sello narco en la ciudad de Santa Fe
Leonardo Darriba fue hallado culpable del homicidio del transportista Emanuel Rodrigo Sánchez, atacado en febrero de 2022 con un revólver que se cobró varias vidas en los últimos años.
El juicio concluyó el lunes con el veredicto condenatorio, que fue dado a conocer por los jueces Susana Luna, Nicolás Falkenberg y Pablo Spekuljak. Darriba fue hallado culpable del delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.
Durante los alegatos de clausura, el fiscal Andrés Marchi había solicitado una pena de 30 años de prisión para el imputado, considerando la gravedad del ataque armado cometido en la vía pública. En tanto, la defensora particular Abril Rico pretendía lograr la absolución de su representado por el beneficio de la duda, o una condena de menor escala.
Darriba llegó a juicio acusado exclusivamente por el crimen de Sánchez, un ataque perpetrado con un revólver .357 Magnum que posteriormente quedó acoplado a otros sangrientos episodios.
Balacera
El hecho por el que fue juzgado y condenado Darriba ocurrió la tarde del 16 de febrero de 2022, cerca de las 17, en la puerta de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid al 1100, en pleno barrio San Lorenzo de la capital provincial.
En ese lugar, Sánchez fue sorprendido por el agresor, quien arremetió a tiros en su contra, provocándole múltiples heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.
Según se acreditó en la investigación judicial, el atacante descargó una ráfaga de disparos que impactaron de lleno en la víctima. El reporte médico inicial constató cinco impactos de bala: uno en el cráneo con orificio de salida, dos en la zona abdominal y dos perforaciones en las piernas que le provocaron una fractura.
Sánchez fue socorrido de urgencia por una ambulancia del SIES 107 y trasladado al Hospital José María Cullen, donde ingresó directamente al shockroom de emergencias para pacientes críticos.
A pesar de las intervenciones quirúrgicas y los esfuerzos del personal de la Unidad de Terapia Intensiva, la víctima agonizó durante casi tres meses. El fallecimiento de Sánchez se confirmó el 10 de mayo de 2022 a raíz de un proceso infeccioso severo derivado de la magnitud de las lesiones sufridas.
Paralelamente, la Justicia Federal puso la lupa sobre la víctima al sindicarlo como presunto integrante de la banda narco "Los Colorados", donde habría utilizado la empresa de transportes en la que trabajaba para maniobras de distribución de estupefacientes. El grupo criminal fue desarticulado algunos meses después del crimen.
Un revólver con historia
El arma empleada por Darriba para asesinar a Sánchez, un revólver calibre .357 Magnum de gran poder de fuego, resultó ser una pieza central en la reconstrucción del accionar de la banda autodenominada "La Mafia Matando Pulgas" ("Lammp").
Esta organización sostenía una encarnizada disputa territorial en la ciudad de Santa Fe y enfrentamientos armados contra los “soldaditos” que respondían al narcotraficante Claudio "Pulga" Casco. La fiscal Laura Urquiza reconstruyó en una investigación paralela los crímenes cometidos por los miembros de la banda.
Pocas semanas después del ataque contra el transportista, la misma arma de fuego fue utilizada en el cruento tiroteo registrado la madrugada del 13 de marzo de 2022 a la salida del boliche "La Loca", en inmediaciones de la avenida Alem.
En esa oportunidad, Laureano "Patota" Ruiz Díaz accionó el revólver .357 Magnum contra Gonzalo "Pandu" Ojeda -vinculado a Casco-, provocándole la muerte en el acto por heridas en la clavícula y el muslo, e hiriendo a otros dos jóvenes presentes en la vereda del local bailable.
El derrotero del revólver continuó semanas más tarde, el 30 de abril de 2022, cuando efectivos de la Policía de Acción Táctica lo secuestraron en barrio Yapeyú en poder de un sujeto que intentaba escapar de la escena de un doble homicidio.
Las pericias balísticas oficiales confirmaron que de ese revólver .357 Magnum salieron tanto los proyectiles mortales que acabaron con la vida de Ojeda en la avenida Alem como los disparos que le costaron la vida a Emanuel Rodrigo Sánchez en barrio San Lorenzo.