Tras 9 días de búsqueda

Hallaron el cuerpo del joven que había caído al río Salado

Leandro Ezequiel Underner, de 19 años, fue encontrado este martes cerca del mediodía a la altura de la Bomba del basural. Había desaparecido el domingo 13 de septiembre, cuando cayó al agua después de subir a una canoa durante una jornada de pesca en la zona de Circunvalación Oeste y Berutti. Los Pumas y Buzos Tácticos participaron del operativo que permitió localizar el cuerpo.