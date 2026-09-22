Santa Fe

Condenaron al ladrón que ataco a una kiosquera con una cadena

El hecho ocurrió a mediados de mayo, por la mañana. La víctima sufrió lesiones en el rostro, entre otras partes de su cuerpo. El delincuente, que fue arrestado a las pocas cuadras y unos minutos más tarde, aceptó sus responsabilidad.