Un joven de 25 años fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de un violento robo perpetrado en un kiosco de la capital provincial. Se trata de Cristofer Maximiliano Molina, quien además fue declarado reincidente por contar con antecedentes penales previos.
Condenaron al ladrón que ataco a una kiosquera con una cadena
El hecho ocurrió a mediados de mayo, por la mañana. La víctima sufrió lesiones en el rostro, entre otras partes de su cuerpo. El delincuente, que fue arrestado a las pocas cuadras y unos minutos más tarde, aceptó sus responsabilidad.
La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio de procedimiento abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe, tras la investigación efectuada por la fiscal Rosana Peresín, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Ataque
El hecho ocurrió el pasado martes 12 de mayo alrededor de las 8 de la mañana, en un comercio ubicado en la calle 4 de Enero al 3.200.
Según detalló la fiscal del caso, Molina ingresó al local simulando intenciones de comprar mercadería.
Sin embargo, minutos después abordó sorpresivamente a la empleada, la empujó y la agredió brutalmente con una cadena que se encontraba sobre un freezer, causándole diversas lesiones corporales.
Posteriormente, el agresor sustrajo dinero en efectivo, botellas de cerveza y paquetes de cigarrillos antes de darse a la fuga.
Su libertad duró poco: agentes policiales desplegados en la zona lograron aprehenderlo a los pocos minutos y recuperaron la totalidad de los elementos robados.
Conformidad
En el acuerdo judicial, Molina admitió su responsabilidad penal como autor del delito de robo calificado por el uso de arma.
Junto a su defensa técnica, el imputado aceptó la calificación legal, el monto de la pena impuesta y la modalidad del procedimiento abreviado.
Por su parte, la víctima del violento hecho fue notificada de los términos del acuerdo y manifestó su total conformidad con la resolución del tribunal.