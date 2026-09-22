Una puerta cerrada, varios llamados sin respuesta y finalmente la intervención de un cerrajero. Así comenzó a develarse este martes una escena que, hasta ese momento, permanecía encerrada detrás de las paredes de una vivienda de barrio Siete Jefes.
Encontraron muerta a una mujer de 62 años dentro de su casa; sangre en el rostro y una puerta violentada
La víctima llevaba varios días sin responder los llamados de sus familiares. Un familiar alertó al 911 y, tras ingresar con un cerrajero, los policías encontraron el cuerpo en un dormitorio, con sangre en el rostro. Una puerta fue violentada. Interviene la Brigada de Femicidios.
El episodio ocurrió en una casa ubicada en Pedro Ferré al 800, donde fue encontrada sin vida una mujer de 62 años. La víctima fue identificada como M. I. P.
Según la información reunida hasta el momento, una familiar había intentado comunicarse con ella durante varios días sin obtener respuesta. La preocupación terminó convirtiéndose en alarma y fue entonces cuando decidió comunicarse con el 911 para solicitar la presencia de un móvil policial.
Cuando los agentes llegaron al domicilio, la mujer tampoco respondió a los llamados. Frente a esa situación, y en presencia de la familiar, se convocó a un cerrajero para poder ingresar al inmueble.
La puerta que se abrió condujo a una escena que inmediatamente modificó el carácter del procedimiento. En el interior de uno de los dormitorios se encontraba la dueña de casa, ya fallecida. Presentaba sangre en el rostro.
Pero había otro elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores: la puerta trasera de la vivienda presentaba signos de haber sido violentada.
Análisis de la escena
La presencia de sangre y los daños observados en uno de los accesos llevaron a dar intervención a la Brigada Femicidios, mientras la investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Vivian Galeano.
La funcionaria judicial dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.
Entre las primeras diligencias ordenadas se encuentran la intervención de personal de Criminalística Forense de la PDI, el relevamiento de cámaras de la zona y la toma de declaraciones.
Por el momento no hay una persona imputada en la causa y tampoco se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte. Ese dato será fundamental para establecer si se trató de una muerte natural o si, como sugieren algunos de los elementos encontrados en la escena, existió una intervención criminal.
Durante la jornada, efectivos policiales y peritos trabajaron en el inmueble de Pedro Ferré al 800, procurando preservar cada detalle de una escena que podría contener las respuestas a una pregunta todavía sin resolver: qué ocurrió con la mujer antes de que su familiar, después de varios días sin poder comunicarse con ella, pidiera ayuda.