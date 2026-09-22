Conmoción en barrio Siete Jefes

Encontraron muerta a una mujer de 62 años dentro de su casa; sangre en el rostro y una puerta violentada

La víctima llevaba varios días sin responder los llamados de sus familiares. Un familiar alertó al 911 y, tras ingresar con un cerrajero, los policías encontraron el cuerpo en un dormitorio, con sangre en el rostro. Una puerta fue violentada. Interviene la Brigada de Femicidios.