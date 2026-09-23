Fuga y captura

Neuquén: cortó la tobillera electrónica, escapó de su prisión domiciliaria y quedó detenido

El hombre cumplía arresto domiciliario mientras era investigado por dos robos y un hurto. El dispositivo activó una alerta cuando dejó de emitir señal y la Policía constató que ya no estaba en la vivienda. La Justicia revocó el beneficio y le dictó dos meses de prisión preventiva.