Un sismo de magnitud 5,4 se registró durante la mañana de este miércoles en la provincia de La Rioja y fue percibido también en Catamarca, San Juan y Córdoba.
En La Rioja hubo un sismo de 5,4° y se sintió en otras provincias
El movimiento se registró este miércoles a las 6.21, con epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y una profundidad de 143 kilómetros. También fue percibido en sectores de Catamarca, San Juan y Córdoba.
Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 6.21 y tuvo su epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta. El fenómeno se produjo a una profundidad de 143 kilómetros, un dato que ayuda a explicar que el movimiento haya sido percibido a una distancia considerable del punto de origen.
El fenómeno se produjo a una profundidad de 143 kilómetros, un dato que ayuda a explicar que el movimiento haya sido percibido a una distancia considerable del punto de origen.
En La Rioja, el temblor se hizo sentir principalmente en sectores del norte y centro de la provincia. Uno de los puntos donde fue registrado con mayor intensidad fue el departamento Famatina y zonas próximas al epicentro. También hubo reportes de personas que advirtieron el movimiento en edificios de altura de la capital riojana poco antes de las 6.30.
Dónde fue el epicentro y qué informó el INPRES
El organismo nacional ubicó el epicentro del sismo a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, a 54 kilómetros al nordeste de Chilecito y a unos 82 kilómetros al sur de Tinogasta, en Catamarca.
La profundidad fue de 143 kilómetros. En los terremotos, este dato es relevante porque un movimiento originado a gran profundidad puede ser percibido en una superficie amplia, aunque la intensidad registrada en cada localidad dependa de distintos factores, entre ellos la distancia al epicentro y las características del terreno y de las construcciones.
El INPRES registró además que el movimiento fue percibido en diferentes puntos de La Rioja, Catamarca, San Juan y Córdoba. En la capital cordobesa, por ejemplo, hubo personas que manifestaron haberlo sentido, especialmente quienes se encontraban en edificios altos.
En San Juan también se reportó una percepción leve. De acuerdo con los datos difundidos a partir del informe del INPRES, el movimiento fue advertido por personas en reposo o ubicadas en pisos elevados de edificios.
La escala de Mercalli Modificada permite describir cómo se percibe un sismo en un determinado lugar y no debe confundirse con la magnitud, que mide la energía liberada por el fenómeno. Por eso, un mismo sismo puede presentar distintos niveles de intensidad según la localidad.
El INPRES mantiene un sistema de monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y recibe además reportes de personas que percibieron movimientos. La información recopilada permite complementar los registros instrumentales con datos sobre la percepción del fenómeno en distintas zonas.
Hasta las primeras horas posteriores al movimiento, no se habían informado personas heridas ni daños materiales vinculados con el sismo. La información disponible indicaba que el temblor fue percibido, pero sin consecuencias reportadas sobre personas o infraestructura.
Por qué se sintió en otras provincias
La distancia entre el epicentro y las localidades donde fue percibido el movimiento explica en parte su alcance regional. El sismo tuvo una magnitud de 5,4 y se originó a 143 kilómetros de profundidad, por lo que las ondas sísmicas pudieron propagarse hacia diferentes sectores del centro y oeste argentino.
En Córdoba, Catamarca y San Juan el movimiento fue registrado con una intensidad menor que en las zonas más próximas al epicentro. En particular, los reportes indicaron que fue percibido de manera leve, principalmente por personas que estaban en reposo o en edificios altos.
La actividad sísmica no es inusual en esta región del país. El propio registro del INPRES muestra movimientos sísmicos de distinta magnitud y profundidad en La Rioja y en provincias cercanas. El organismo cuenta con una base de datos de los eventos registrados y permite consultar fecha, hora, ubicación, profundidad, magnitud e intensidad de cada fenómeno.
El sismo de este miércoles también fue comparado con otros movimientos registrados anteriormente en La Rioja. Entre ellos aparece el ocurrido el 10 de marzo, cuando un temblor de magnitud 4,4 tuvo epicentro en el sur provincial. En aquella oportunidad tampoco se habían registrado daños materiales ni personas heridas.
Tres días antes de aquel evento, el 7 de marzo, otro sismo había alcanzado una magnitud de 5 y había sido percibido en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. Aquel movimiento también tuvo una profundidad superior a los 130 kilómetros.
El episodio registrado este miércoles vuelve a poner en evidencia el alcance que pueden tener los movimientos sísmicos originados en el oeste y centro del país. En este caso, el epicentro estuvo ubicado en La Rioja, pero la vibración alcanzó localidades de otras tres provincias.
El INPRES continúa con el seguimiento instrumental de la actividad sísmica y actualiza sus registros a medida que procesa la información de cada evento.