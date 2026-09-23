Fuerte temblor

En La Rioja hubo un sismo de 5,4° y se sintió en otras provincias

El movimiento se registró este miércoles a las 6.21, con epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y una profundidad de 143 kilómetros. También fue percibido en sectores de Catamarca, San Juan y Córdoba.