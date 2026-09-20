Un sismo de magnitud 5 se registró durante la madrugada de este domingo en Tucumán y fue percibido en distintos puntos de la provincia, especialmente en edificios.
Un sismo de magnitud 5 se sintió durante la madrugada en Tucumán
El movimiento tuvo epicentro al norte de Trancas y una profundidad de 197 kilómetros. Minutos antes se había registrado otro temblor de menor intensidad en Catamarca.
De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 5.47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.
El epicentro estuvo al norte de Trancas
El epicentro fue localizado en el norte del departamento Trancas, a unos 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.
Vecinos de distintos sectores señalaron en redes sociales que el movimiento fue perceptible y que, en algunos casos, los despertó durante la madrugada.
Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del episodio.
Otro temblor minutos antes
Poco antes, a las 5.32, se había registrado otro sismo en Catamarca, cerca de la localidad salteña de Angastaco.
Ese movimiento tuvo una magnitud de 4,3 y una profundidad de 205 kilómetros.
Algunos habitantes de Tucumán también reportaron haber percibido ese primer evento.
Sin reportes de daños
Las autoridades continuaban monitoreando la situación durante la mañana de este domingo.
No se habían reportado consecuencias materiales ni víctimas, mientras se mantenían vigentes las recomendaciones habituales de seguridad ante movimientos sísmicos.