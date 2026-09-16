#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Reconstrucción

Venezuela estima en US$21.000 millones el costo de la recuperación tras los terremotos

La Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre, elaborada por el Gobierno venezolano junto con la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, estimó en US$14.831 millones los daños y pérdidas provocados por los sismos del 24 de junio. La recuperación requerirá hasta US$21.000 millones.

Venezuela necesitará hasta US$21.000 millones para recuperarse de los terremotosVenezuela necesitará hasta US$21.000 millones para recuperarse de los terremotos
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Venezuela necesitará hasta US$21.000 millones para afrontar la recuperación y reconstrucción tras los terremotos del pasado 24 de junio, según la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentada este martes en Caracas.

El estudio determinó que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron daños y pérdidas por US$14.831 millones en los siete estados afectados. La estimación de recuperación contempla no solo la reconstrucción, sino también medidas destinadas a fortalecer la resiliencia y reducir los riesgos ante futuros desastres.

Un diagnóstico para definir la reconstrucción

La evaluación fue liderada por el Gobierno venezolano y desarrollada junto con el Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Mirá tambiénNoboa amplía las medidas de seguridad en Ecuador ante el avance del crimen organizado

El análisis abarcó los efectos de los terremotos sobre los sectores sociales, productivos y de infraestructura, además de otros impactos transversales.

De acuerdo con el PNUD, los resultados servirán como base para establecer prioridades y elaborar un Marco de Recuperación Resiliente, que deberá definir las principales intervenciones y orientar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Viviendas e infraestructura, entre las principales necesidades

Los terremotos golpearon especialmente a las zonas del norte del país y provocaron graves daños en viviendas, edificios públicos, infraestructura y servicios esenciales.

En una evaluación preliminar realizada poco después de los sismos, el PNUD había estimado en US$6.700 millones los daños físicos directos, una cifra que posteriormente fue ampliada mediante una evaluación más completa de daños, pérdidas y necesidades de recuperación.

A Venezuelan flag waves as people search for the bodies of their loved ones beneath the rubble, after earthquakes rocked Venezuela on June 24, killing and displacing thousands of people, in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 29, 2026. REUTERS/Gaby OraaVenezuela necesitará hasta US$21.000 millones para recuperarse de los terremotos

El Banco Mundial también había estimado en julio daños físicos directos por unos US$19.600 millones, a partir de una metodología diferente. Esa estimación no debe confundirse con los US$14.831 millones de daños y pérdidas calculados posteriormente por la PDNA, ya que se trata de evaluaciones con alcances metodológicos distintos.

Más de 6.000 víctimas

Los terremotos del 24 de junio provocaron una de las mayores emergencias registradas recientemente en Venezuela. El balance de víctimas fue aumentando durante las semanas posteriores al desastre y, a comienzos de agosto, las autoridades reportaron 6.125 fallecidos.

Jose Luis Pacheco digs a tunnel in search of six of his family members still buried beneath the rubble after he and other relatives recovered six others following the June 24 earthquakes that rocked Venezuela, killing and displacing thousands of people, in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 29, 2026. REUTERS/Gaby OraaVenezuela necesitará hasta US$21.000 millones para recuperarse de los terremotos

Además, miles de personas quedaron sin vivienda y numerosas edificaciones y servicios básicos resultaron afectados. El PNUD señaló posteriormente que más de 5.300 personas habían perdido la vida y cerca de 18.000 habían abandonado sus hogares, mientras continuaba la evaluación de los daños y las necesidades de recuperación.

Mirá tambiénRescatistas buscan a seis trabajadores atrapados a 80 metros de profundidad en Nepal

La presentación de la PDNA marca ahora el paso de la etapa de emergencia hacia una fase centrada en la recuperación, reconstrucción y reducción de vulnerabilidades, con un horizonte de financiamiento que podría alcanzar los US$21.000 millones.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Venezuela
ONU

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro