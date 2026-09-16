Reconstrucción

Venezuela estima en US$21.000 millones el costo de la recuperación tras los terremotos

La Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre, elaborada por el Gobierno venezolano junto con la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, estimó en US$14.831 millones los daños y pérdidas provocados por los sismos del 24 de junio. La recuperación requerirá hasta US$21.000 millones.