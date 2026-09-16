Los equipos de rescate de Nepal avanzaron hasta 80 metros de profundidad en el túnel de una central hidroeléctrica donde creen que podrían encontrarse con vida seis trabajadores, casi tres semanas después de la devastadora riada que afectó al país.
Rescatistas buscan a seis trabajadores atrapados a 80 metros de profundidad en Nepal
Los equipos de rescate lograron avanzar dentro de un túnel de una central hidroeléctrica y creen que seis trabajadores podrían haber sobrevivido refugiados en bolsas de aire. La catástrofe dejó al menos 1.300 muertos y cientos de desaparecidos.
Los rescatistas detectaron señales sonoras en el interior de la galería y las autoridades mantienen la esperanza de que los operarios hayan logrado refugiarse en espacios con aire atrapado.
Avanzan entre rocas y escombros
El túnel pertenece a la central hidroeléctrica Chilime Hydropower Company Limited, ubicada en el distrito de Rasuwa, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.
El lugar se encuentra en un estrecho desfiladero que quedó aislado por vía terrestre debido a los daños provocados por la riada. Los equipos de rescate y los suministros son trasladados en helicóptero, aunque las condiciones del terreno dificultan las operaciones y los aterrizajes.
“Dado que el paso está bloqueado por rocas y escombros, se puede asumir que podría haber algún espacio vacío más adentro”, explicó el ingeniero Sriram Neupane, quien participa de las tareas.
La esperanza aumentó después de que se escucharan ecos en respuesta a las señales sonoras enviadas por los rescatistas desde unos 120 metros dentro de la galería, según informó el exministro de Energía Kulman Ghising.
Agua y alimentos dentro del túnel
Los trabajadores permanecen incomunicados desde el 26 de agosto, cuando el desbordamiento del río Bhote Koshi los sorprendió mientras realizaban sus tareas.
De acuerdo con Neupane, en el sector donde podrían encontrarse hay baterías, una cocina, arroz, lentejas, azúcar y té, además de un tanque con unos 1.000 litros de agua.
El ingeniero explicó que, si el oxígeno atrapado en el interior del túnel se mantuvo después de la inundación, existe la posibilidad de que los trabajadores hayan podido sobrevivir durante varias semanas. Las reservas disponibles, estimó, podrían alcanzar para entre tres y cuatro semanas.
Más de 1.300 muertos y cientos de desaparecidos
La riada provocó graves daños en la infraestructura de la región y dejó bloqueado el paso fronterizo de Rasuwagadhi, un punto estratégico para el comercio entre Nepal y China.
Según el último balance oficial, fueron recuperados los restos de 1.399 personas, aunque unas 520 corresponden a partes de cuerpos, lo que dificulta su identificación y establecer un número definitivo de víctimas.
Hasta el momento, solo 103 cuerpos fueron entregados a sus familiares, mientras miles de personas continúan desaparecidas.
La magnitud de la tragedia mantiene abiertas las tareas de búsqueda y rescate, mientras los equipos trabajan contra el tiempo para determinar si los seis trabajadores atrapados en el túnel lograron sobrevivir.