Señales sonoras alimentan la esperanza

Rescatistas buscan a seis trabajadores atrapados a 80 metros de profundidad en Nepal

Los equipos de rescate lograron avanzar dentro de un túnel de una central hidroeléctrica y creen que seis trabajadores podrían haber sobrevivido refugiados en bolsas de aire. La catástrofe dejó al menos 1.300 muertos y cientos de desaparecidos.