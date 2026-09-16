La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles abrir una nueva etapa en la relación con Canadá y avanzar hacia un estatus de “miembro asociado” para ese país.
La UE ofrece a Canadá convertirse en su primer "miembro asociado"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, formuló la propuesta ante el Parlamento Europeo durante su discurso sobre el Estado de la Unión. La iniciativa busca profundizar la cooperación con Ottawa en comercio, tecnología, defensa, energía y seguridad económica.
El anuncio fue realizado durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, al que asistió el primer ministro canadiense, Mark Carney, como primer líder no europeo invitado a participar del acto.
Una nueva etapa en la relación entre Europa y Canadá
“Me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, afirmó von der Leyen, dirigiéndose directamente a Carney.
La propuesta apunta a profundizar una relación que ya cuenta con un marco comercial establecido. La presidenta de la Comisión Europea destacó que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, conocido como CETA, permitió incrementar un 75% el intercambio de bienes entre ambas partes en menos de una década.
A partir de ese antecedente, von der Leyen planteó pasar “del CETA a una Alianza para el Futuro”, con el objetivo de construir un espacio común de prosperidad y seguridad económica.
Tecnología, defensa y minerales críticos
La iniciativa contempla ampliar la cooperación en sectores considerados estratégicos para ambas partes. Entre ellos figuran la manufactura inteligente, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad.
También incluye una mayor integración de las capacidades industriales de defensa, además de proyectos conjuntos en el Ártico y acuerdos vinculados con energía, minerales críticos y baterías.
El planteo se produce en un contexto de cambios en las relaciones internacionales y de búsqueda de nuevas alianzas por parte de la Unión Europea. Von der Leyen sostuvo que Europa debe reforzar sus asociaciones y desarrollar nuevas coaliciones globales.
“Una asociación que no va contra nadie”
Durante su discurso, la presidenta de la Comisión Europea sostuvo que actuar de manera aislada no constituye una alternativa para la UE y remarcó el peso económico y político del bloque para impulsar nuevas asociaciones internacionales.
“La asociación no va contra nadie, sino a favor de nuestra fuerza común”, afirmó von der Leyen, en referencia al vínculo con Canadá.
La funcionaria destacó además los valores compartidos entre ambas partes y mencionó especialmente la defensa de la democracia. “Compartimos un océano, un conjunto de valores, una forma de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido”, concluyó.