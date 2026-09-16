Nueva alianza estratégica

La UE ofrece a Canadá convertirse en su primer "miembro asociado"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, formuló la propuesta ante el Parlamento Europeo durante su discurso sobre el Estado de la Unión. La iniciativa busca profundizar la cooperación con Ottawa en comercio, tecnología, defensa, energía y seguridad económica.