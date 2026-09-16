Un helicóptero utilizado por canales de televisión de Los Ángeles se estrelló este martes por la noche mientras realizaba una cobertura aérea de otro accidente de tránsito en el barrio de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.
Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un choque: murieron tres personas
La aeronave pertenecía a Angel City Air y era utilizada por NBC4 y Telemundo 52. Entre las víctimas están la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. Una tercera persona murió en tierra.
El siniestro dejó tres personas muertas y otra herida, según informaron las autoridades locales. La aeronave pertenecía a Angel City Air y era utilizada para las coberturas de NBC4 y Telemundo 52.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el helicóptero cayó cerca de la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue. El impacto provocó un incendio que alcanzó varios vehículos y dos contenedores ubicados en un estacionamiento. Los equipos de emergencia controlaron las llamas poco después.
Quiénes viajaban en el helicóptero
Entre las personas que murieron estaban la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, integrantes del equipo aéreo que realizaba la cobertura para NBC4 y Telemundo 52. La identidad de la tercera víctima fatal, que se encontraba en tierra al momento de la caída, no había sido difundida inicialmente.
Moreno se desempeñaba como fotoperiodista aérea y trabajaba para Telemundo 52. También participaba de las coberturas de NBC4. Sus colegas señalaron que tenía experiencia en transmisiones desde helicópteros y que había trabajado en la cobertura de distintos episodios de emergencia en la ciudad, entre ellos incendios, persecuciones y accidentes.
Marciniw era el piloto de la aeronave. Según los medios locales, tenía una extensa trayectoria como piloto de helicópteros y era conocido dentro de la industria televisiva de Los Ángeles. Habitualmente trabajaba junto a Moreno durante las coberturas aéreas.
Las dos cadenas televisivas confirmaron la muerte de sus trabajadores y expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros. La noticia también fue comunicada durante una transmisión de NBC4, cuando la presentadora Colleen Williams confirmó que el helicóptero de la estación se había precipitado. La emisión fue interrumpida poco después.
El helicóptero era identificado como NewsChopper4. De acuerdo con la información difundida por NBC Los Ángeles, varios helicópteros de medios de comunicación se encontraban en la zona para registrar desde el aire las consecuencias del accidente vial que había ocurrido previamente.
El choque que el helicóptero estaba cubriendo
La aeronave había sido enviada para cubrir otro accidente ocurrido en Chatsworth. Se trataba de una colisión entre un colectivo de la red de transporte de Los Ángeles y otro vehículo, que había dejado dos personas muertas.
Mientras distintos equipos de televisión trabajaban en el lugar, el helicóptero de NBC se precipitó a tierra a cierta distancia del sitio donde había ocurrido el primer accidente. Las autoridades situaron la caída aproximadamente entre 1,6 y 2,4 kilómetros del lugar del choque, según las primeras informaciones difundidas por distintos medios.
El impacto del helicóptero generó un incendio en el área donde cayó. Al menos cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento resultaron afectados por las llamas. Unos 50 bomberos participaron del operativo y lograron controlar el fuego, mientras se desplegaban las tareas para revisar los restos de la aeronave y asistir a las personas involucradas.
Una persona fue trasladada a un hospital de la zona. Las autoridades no habían informado inicialmente mayores detalles sobre su estado de salud.
El capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, explicó que la aeronave había quedado severamente dañada y que los equipos debían revisar los restos para establecer con precisión cuántas personas se encontraban a bordo.
La investigación quedó a cargo de organismos federales de Estados Unidos. Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) intervendrán para determinar qué ocurrió antes de la caída y cuáles fueron las causas del accidente. Por el momento, las autoridades no informaron que exista una hipótesis definitiva sobre el origen del siniestro.
El accidente aéreo se produjo en una zona que ya estaba afectada por el operativo desplegado debido al choque del colectivo. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó sus condolencias por las víctimas de ambos hechos y destacó la respuesta de los servicios de emergencia.
Con tres personas fallecidas en la caída del helicóptero y otras dos víctimas registradas en el accidente de tránsito que había motivado la cobertura periodística, el episodio dejó cinco muertos en total en el área de Chatsworth. La investigación federal deberá establecer ahora las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave.