Tragedia

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un choque: murieron tres personas

La aeronave pertenecía a Angel City Air y era utilizada por NBC4 y Telemundo 52. Entre las víctimas están la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. Una tercera persona murió en tierra.