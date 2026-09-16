Cuatro inspectores del Ministerio de Salud que participaron de la clausura del Centro Médico Conde (CEMECO) declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Aníbal Lotocki, acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Cristian Zárate luego de una cirugía estética.
Cuatro inspectores del Ministerio de Salud declaran en el juicio contra Lotocki
Los testigos participaron de la clausura del Centro Médico Conde (CEMECO), donde falleció Cristian Zárate luego de una cirugía estética. La fiscalía los convocó para brindar su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17.
Los testigos convocados por la fiscal María Luz Castany, de la Fiscalía General N.º 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, son Facundo Nazareno Forcinito, Gustavo Nelson Dodera Martínez, Nora Alicia Durich y Rosana Flavia Rapalino.
Los testigos citados por las partes
La defensa de Lotocki también convocó a Silvana Carolina Barrionuevo, una mujer que se habría sometido a una intervención con el médico en un momento cercano al fallecimiento de Zárate.
Además, fue citada Pilar López de Gainza, quien concurrió al Centro Médico Conde para retirar a una amiga.
Por su parte, los abogados de la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, acusada por encubrimiento agravado, convocaron a Diego Martín Emanuel Janis.
Quiénes son juzgados
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.
Además de Lotocki, están siendo juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
También está señalada como responsable del homicidio de Zárate Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde.
La acusación contra Krzeczek
En el marco de la causa, Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación diferente a la de los profesionales señalados por el homicidio.
La instrumentadora quirúrgica está acusada de encubrimiento agravado por presuntamente haber ocultado el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.