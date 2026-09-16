Este miércoles

Cuatro inspectores del Ministerio de Salud declaran en el juicio contra Lotocki

Los testigos participaron de la clausura del Centro Médico Conde (CEMECO), donde falleció Cristian Zárate luego de una cirugía estética. La fiscalía los convocó para brindar su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17.