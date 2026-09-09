Especialistas del Cuerpo Médico Forense prestarán declaración este miércoles en el juicio que tiene como principal imputado al cirujano Aníbal Lotocki, acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 después de una intervención quirúrgica realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito.
Juicio a Aníbal Lotocki: declaran peritos por la muerte de Cristian Zárate
Los especialistas del Cuerpo Médico Forense responderán preguntas ante los jueces y las partes durante una nueva audiencia del proceso judicial que investiga el caso.
Los peritos brindarán su testimonio en modalidad de coloquio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo será la declaración
Durante la audiencia, los integrantes del Cuerpo Médico Forense estarán reunidos para responder las preguntas de las distintas partes y de los miembros del tribunal.
“En coloquio significa que estarán todos juntos en la audiencia para responder preguntas formuladas por las partes y el Tribunal”, explicaron voceros de la investigación.
La declaración de los especialistas se desarrollará en el marco del proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Zárate.
Quiénes están acusados
Además de Lotocki, afrontan el juicio el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
Todos ellos, junto con Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.
Instrumentadora quirúrgica
En una causa vinculada al expediente, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.
La conducta atribuida a Krzeczek fue encuadrada como un presunto caso de encubrimiento agravado, debido a que el delito precedente está considerado especialmente grave.
La declaración de los peritos del Cuerpo Médico Forense será uno de los próximos pasos del debate oral que analiza las circunstancias relacionadas con la muerte de Cristian Zárate.