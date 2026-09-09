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Juicio a Aníbal Lotocki: declaran peritos por la muerte de Cristian Zárate

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense responderán preguntas ante los jueces y las partes durante una nueva audiencia del proceso judicial que investiga el caso.

La audiencia analizará aspectos vinculados con la muerte de Cristian Zárate en 2021.La audiencia analizará aspectos vinculados con la muerte de Cristian Zárate en 2021.
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Especialistas del Cuerpo Médico Forense prestarán declaración este miércoles en el juicio que tiene como principal imputado al cirujano Aníbal Lotocki, acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 después de una intervención quirúrgica realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito.

Los peritos brindarán su testimonio en modalidad de coloquio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá tambiénAvanza la causa judicial: ordenaron la detención de Aníbal Lotocki por lesiones graves y estafa

Cómo será la declaración

Durante la audiencia, los integrantes del Cuerpo Médico Forense estarán reunidos para responder las preguntas de las distintas partes y de los miembros del tribunal.

“En coloquio significa que estarán todos juntos en la audiencia para responder preguntas formuladas por las partes y el Tribunal”, explicaron voceros de la investigación.

Aníbal lotocki fue detenido procesado por el "homicidio simple" de Cristian Zárate en 2021.Los especialistas responderán preguntas de las partes y del tribunal en modalidad de coloquio.

La declaración de los especialistas se desarrollará en el marco del proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Zárate.

Quiénes están acusados

Además de Lotocki, afrontan el juicio el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.

Todos ellos, junto con Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.

Aníbal Lotocki fue detenido y trasladado a la cárcel de Ezeiza.Lotocki y otros cuatro acusados afrontan el proceso por el fallecimiento del paciente.

Instrumentadora quirúrgica

En una causa vinculada al expediente, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

La conducta atribuida a Krzeczek fue encuadrada como un presunto caso de encubrimiento agravado, debido a que el delito precedente está considerado especialmente grave.

La declaración de los peritos del Cuerpo Médico Forense será uno de los próximos pasos del debate oral que analiza las circunstancias relacionadas con la muerte de Cristian Zárate.

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