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Análisis forense

Qué concluyó la junta médica sobre el metacrilato inyectado a Silvina Luna

El informe fue incorporado a la causa judicial contra Aníbal Lotocki y analizó las complicaciones que atravesó la modelo, además de señalar la relación entre los granulomas, la hipercalcemia y el progresivo deterioro renal.

La nueva pericia médica aportó datos sobre el estado de salud de Silvina Luna.La nueva pericia médica aportó datos sobre el estado de salud de Silvina Luna.
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La última junta médica que analizó las causas del deterioro de la salud de Silvina Luna concluyó que el cuadro de hipercalcemia que padeció, junto con la posterior progresión de su insuficiencia renal, se relaciona con los granulomas provocados por el material que le fue inyectado durante una intervención realizada por Aníbal Lotocki.

El informe fue incorporado a la causa judicial que investiga al ex cirujano. El documento amplió las conclusiones de pericias anteriores sobre las graves complicaciones que sufrió la modelo luego de la intervención estética.

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Granulomas y la hipercalcemia

Los integrantes del Cuerpo Médico Forense indicaron que no encontraron otras patologías capaces de explicar el cuadro de hipercalcemia que presentó Luna.

Los estudios detectaron una elevación del calcitriol y una supresión de la hormona paratiroidea. De acuerdo con los especialistas, este perfil resulta compatible con los mecanismos observados en procesos granulomatosos.

En términos médicos, estas alteraciones pueden provocar una producción excesiva de calcitriol, una sustancia que incrementa los niveles de calcio en la sangre. Este cuadro se produjo junto con el progresivo deterioro de la función renal de la modelo.

Los hallazgos detectados desde 2013

Los granulomas fueron identificados en 2013, el mismo año en que comenzaron a registrarse niveles elevados de calcio en sangre y signos de afectación renal.

Según estableció la junta, a partir de la aparición de estas formaciones correspondía realizar controles destinados a detectar de manera temprana una eventual hipercalcemia.

Silvina Luna y Aníbal Lotocki.El metacrilato inyectado por Lotocki a Silvina Luna fue vinculado con el daño en los riñones.

Además, los peritos señalaron que existía la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva para retirar la mayor cantidad posible de tejido comprometido. Sin embargo, aclararon que no podía garantizarse la extracción total debido a la forma en que el polimetilmetacrilato, conocido como PMMA, se adhiere y se entrelaza con los tejidos.

Intervención reconstructiva

Consultados sobre si Lotocki se encontraba en condiciones de intervenir para evitar las consecuencias posteriores, los especialistas explicaron que la extracción de estas formaciones y las cirugías reconstructivas forman parte de las competencias de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

No obstante, precisaron que la posibilidad concreta de realizar el procedimiento dependía de la formación, especialidad y experiencia del profesional, aspectos que no pudieron determinar únicamente a partir de la documentación médica analizada.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna.Aníbal Lotocki quedó nuevamente bajo análisis por las intervenciones realizadas.

La junta también advirtió que dentro del expediente no se encontraron constancias médicas sobre un seguimiento realizado por Lotocki después de las intervenciones practicadas a Luna.

Una nueva conclusión dentro de la causa judicial

El análisis profundizó la relación entre las inyecciones de metacrilato, la aparición de granulomas y el posterior desarrollo de hipercalcemia.

Los especialistas señalaron que investigaciones publicadas con posterioridad a los informes elaborados en 2011 y 2012 reforzaron ese vínculo.

El nuevo dictamen aporta así más elementos a la investigación judicial sobre las consecuencias que sufrió Silvina Luna tras la intervención estética y vuelve a poner bajo análisis el seguimiento médico posterior a los procedimientos que le fueron realizados.

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