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La Junta Médica complicó a Aníbal Lotocki por el caso de Silvina Luna: qué determinó

El informe elaborado por especialistas señaló que no habría existido un control posterior adecuado tras la intervención estética y analizó el vínculo entre aquella práctica y las complicaciones de salud posteriores.

Silvina Luna murió tras años de padecer distintas complicaciones de salud.Silvina Luna murió tras años de padecer distintas complicaciones de salud.
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La Junta Médica realizada este martes por la muerte de Silvina Luna incorporó nuevos elementos a la investigación contra Aníbal Lotocki. Entre los principales puntos, el informe señaló que la modelo no habría tenido un seguimiento adecuado por parte del cirujano después de la intervención estética a la que se sometió años atrás.

La medida se llevó adelante en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires, donde especialistas de distintas áreas ampliaron el informe elaborado el año pasado para determinar si existe responsabilidad de Lotocki en el fallecimiento de Luna.

Mirá tambiénQué analizará la Junta Médica a tres años de la muerte de Silvina Luna

Qué determinó el informe

Uno de los puntos destacados fue el efecto del polimetacrilato que Lotocki le había colocado a Luna en los glúteos en 2011.

Según el informe, esta sustancia le provocó hipercalcemia, una alteración que posteriormente derivó en una insuficiencia renal.

silvina lunaLa investigación busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento.

Los peritos también remarcaron que después de la cirugía no habría existido un seguimiento médico adecuado por parte del cirujano.

La falta de seguimiento

De acuerdo con lo señalado en la Junta Médica, un control posterior realizado de manera correcta podría haber permitido detectar el problema de salud que Luna padeció durante años y que finalmente desencadenó su muerte.

El informe ya fue incorporado a la causa judicial, mientras se analiza la posibilidad de que Lotocki enfrente una nueva acusación vinculada con el fallecimiento de la actriz.

Aníbal Lotocki fue detenido y trasladado a la cárcel de Ezeiza.La Junta Médica analizó las circunstancias vinculadas al fallecimiento.

Lotocki ya había sido condenado

En 2022, el cirujano fue condenado por lesiones graves contra cinco famosas, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Ahora, mientras parte de su defensa intervino en las actuaciones relacionadas con la Junta Médica, Lotocki también se prepara para una nueva audiencia del juicio por la muerte de Cristian Zárate, quien falleció luego de someterse a una operación estética en 2021.

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