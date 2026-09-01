A tres años del fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano, este martes se realizará una Junta Médica para analizar distintos aspectos vinculados con el deterioro de su salud y su posterior muerte.
Qué analizará la Junta Médica a tres años de la muerte de Silvina Luna
La evaluación fue ordenada por la Justicia y estará a cargo de varios especialistas, quienes deberán determinar distintos aspectos relacionados con la evolución del cuadro que atravesó la actriz antes de su fallecimiento.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 y tendrá lugar en el edificio de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La medida se desarrolla dentro del expediente que también tiene como protagonista al excirujano Aníbal Lotocki.
La Junta Médica comenzará a las 10 en la sede ubicada en Viamonte 2101. Allí, distintos peritos examinarán las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de la actriz.
Qué busca determinar
El análisis fue solicitado a partir de un planteo presentado el 3 de febrero por el abogado Fernando Burlando. Entre los puntos que deberán evaluar los especialistas se encuentra el momento en que aparecieron los granulomas en el cuerpo de Luna.
También se busca establecer qué tratamiento podría haberse aplicado para evitar la evolución de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva.
El planteo incorpora además una pregunta vinculada con los tiempos médicos: determinar en qué momento habría sido oportuno implementar ese tratamiento, según las circunstancias analizadas en el expediente.
El foco sobre los controles de Lotocki
Otro de los aspectos que serán considerados está relacionado con los controles posteriores a la intervención quirúrgica. En particular, se busca establecer si los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron adecuados teniendo en cuenta el tipo de procedimiento que había llevado adelante.
El análisis también plantea si Lotocki contaba, de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso, con posibilidades de intervenir de alguna manera para impedir que la evolución de los granulomas provocara las consecuencias que posteriormente afectaron la salud de Luna.
De esta manera, los peritos deberán abordar diferentes momentos de la evolución del cuadro y las alternativas de tratamiento que podrían haber existido.
La situación judicial
La medida se desarrolla mientras Lotocki afronta un juicio por la muerte de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció durante una operación realizada el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.
El caso de Luna forma parte de los antecedentes judiciales vinculados al médico. En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat lo condenó a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, luego de considerarlo responsable de lesiones graves reiteradas contra Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.
La condena que fue ampliada
En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal modificó la situación judicial de Lotocki y elevó la pena a ocho años de prisión.
La decisión se fundamentó en que el tribunal consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, la inhabilitación para ejercer la profesión fue elevada a diez años.
Ahora, la Junta Médica ordenada por la Justicia buscará aportar elementos técnicos sobre la evolución del cuadro de Silvina Luna y las distintas cuestiones planteadas en torno a su atención médica.