El abogado de Aníbal Lotocki cuestionó durante el juicio oral el procedimiento realizado por la empresa de ambulancias que intervino en una emergencia médica que terminó con la muerte de un paciente. Según el planteo de la defensa, durante las audiencias quedaron expuestas distintas irregularidades vinculadas con la atención, los tiempos de respuesta y el traslado.
El abogado de Lotocki cuestionó la demora de 96 minutos en pedir una ambulancia de apoyo
El planteo apunta a las irregularidades que, según su exposición durante las audiencias, se registraron en la atención del paciente, las condiciones del traslado y la falta de registros sobre el operativo.
El pedido de asistencia había ingresado inicialmente como Código Rojo, debido a que el paciente presentaba “deterioro de sensorio, riesgo de vida y dificultad respiratoria”. Sin embargo, la unidad enviada para atender la situación habría quedado registrada posteriormente como Código Verde.
La primera ambulancia
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el abogado, la primera ambulancia llegó al lugar, pero el médico a cargo consideró que no contaba con las condiciones necesarias para trasladar a una persona que se encontraba intubada.
“La ambulancia que llega 11 y 33 no era la adecuada o le faltaba algún equipamiento”, sostuvo el representante legal al referirse a esa primera unidad.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el tiempo que transcurrió hasta que se solicitó una ambulancia de apoyo. Según la exposición, el pedido se realizó 96 minutos después, pese a las características que presentaba el paciente.
“¿Por qué tardó una hora y media, exactamente 96 minutos, para pedir la ambulancia de apoyo?”, plantearon. Para la defensa, la unidad adicional debió haber sido enviada desde el inicio debido a la gravedad del cuadro.
Las contradicciones sobre los tiempos
Durante el juicio también fueron cuestionados los testimonios de trabajadores del servicio de emergencias. La defensa señaló que existieron diferencias en las declaraciones relacionadas con el momento en que fue requerida la segunda ambulancia.
“La verdad que equivocarte entre cinco minutos y una hora y media es mucho”, sostuvieron al referirse al testimonio de un paramédico. Según explicaron, el trabajador primero habría indicado que la segunda unidad había sido solicitada pocos minutos después y posteriormente reconoció que podía haberse equivocado.
La defensa apuntó contra la empresa Ayuda Médica y calificó lo ocurrido durante el operativo como “una irregularidad muy importante”. En otro tramo de su exposición, lo definieron como “un desastre”.
La falta de registros
Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con la documentación disponible para determinar cómo se desarrolló la emergencia. Según el planteo, no se conservaron las grabaciones de las llamadas ni los registros de GPS de las ambulancias.
Para la defensa, esa falta de información dificultó establecer con precisión los tiempos y las responsabilidades de las personas que participaron del operativo.
También cuestionaron que durante la primera etapa de la investigación no se hubiera profundizado en el desempeño de la empresa de emergencias y de otros médicos. “Nunca se investigó, por eso es que llegan luego a juicio oral toda esta gente”, afirmaron.
Qué sostuvo la defensa
En su reconstrucción de los hechos, el abogado sostuvo que el paciente ya habría fallecido cuando llegó la segunda unidad. Según relató, la médica que arribó posteriormente habría indicado que no llegó a ver con vida al paciente que había sido trasladado.
“Cuando llega la ambulancia de ella, la médica dice que ya no vio al paciente que subió, para ella estaba muerto”, explicó.
De acuerdo con esa versión, en ese momento se realizaban maniobras de reanimación y se indicó continuar durante 20 minutos, siguiendo el protocolo correspondiente.
Los cuestionamientos planteados durante el juicio se centraron principalmente en la clasificación inicial de la emergencia, el equipamiento disponible, la demora en solicitar una unidad de apoyo, las declaraciones de los trabajadores y la ausencia de registros que, según la defensa, podrían haber ayudado a reconstruir con mayor precisión lo sucedido.