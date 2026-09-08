El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 dispuso formalmente este martes el arresto del cirujano plástico Aníbal Lotocki en el marco de la causa judicial en la que fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa.
Avanza la causa judicial: ordenaron la detención de Aníbal Lotocki por lesiones graves y estafa
La resolución judicial profundiza el complejo escenario procesal del médico, quien suma condenas y múltiples causas por mala praxis en la justicia porteña.
La medida procesal profundiza la situación judicial del médico, quien acumula múltiples frentes abiertos en los tribunales a raíz de intervenciones estéticas que afectaron la salud de numerosas pacientes, entre ellas reconocidas figuras públicas.
Una decisión clave de la justicia
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó la detención de Aníbal Lotocki. La resolución se da en el expediente donde el cuestionado cirujano recibió una condena de ocho años de prisión tras ser hallado responsable de los delitos de estafa y lesiones graves cometidas contra múltiples pacientes, un fallo que marcó un precedente en la búsqueda de justicia impulsada por las víctimas y sus allegados durante años.
La medida impacta de lleno sobre el estado procesal del imputado, ratificando el rigor de las pautas de detención dispuestas ante la gravedad de los cargos y la multiplicidad de causas conexas que se tramitan en el fuero penal. El pronunciamiento de los magistrados busca asegurar el cumplimiento de las mandas judiciales y responde al avance de los expedientes acumulados contra el profesional de la salud, severamente cuestionado por el uso de productos prohibidos y perjudiciales en tratamientos estéticos.
El entramado de causas y frentes abiertos
En paralelo a esta resolución dictada por el Tribunal Oral N° 28, la situación procesal de Lotocki abarca otros expedientes de extrema gravedad en los tribunales argentinos. Entre ellos se destaca el proceso en el cual el médico es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, así como diversas actuaciones vinculadas a denuncias por mala praxis y daños irreversibles en la salud de damnificadas emblemáticas como Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, entre otras querellantes que exigieron respuestas institucionales firmes.
Con esta nueva disposición de los tribunales porteños, la causa suma un hito fundamental en la respuesta institucional para las víctimas y sus familias, mientras continúan en paralelo los distintos debates orales y actuaciones orientadas a determinar la totalidad de su responsabilidad penal en los estrados judiciales.