Juicio por homicidio

El abogado de Lotocki aseguró que los problemas cardíacos de Zárate no aparecen en estudios previos

"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", aseveró Claudio Lifschitz, defensor del médico. Su cliente también es juzgado por la muerte de la modelo Silvina Luna, ocurrida en 2023.