El abogado del cirujano Aníbal Lotocki, acusado por la muerte de Cristian Zárate durante una operación en abril de 2021, aseguró hoy que "el prequirúrgico no decía nada" acerca de los problemas de salud del paciente, ya que no estaba asentado en ninguna parte.
El abogado de Lotocki aseguró que los problemas cardíacos de Zárate no aparecen en estudios previos
"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", aseveró Claudio Lifschitz, defensor del médico. Su cliente también es juzgado por la muerte de la modelo Silvina Luna, ocurrida en 2023.
"El cardiólogo no hizo ninguna observación de corazón agrandado ni de coronaria obstruída", aseveró Claudio Lifschitz, defensor del médico, y añadió que "si no hubiera sido Lotocki quien lo operaba, hoy no había ninguna causa que investigar", habida cuenta de que su cliente también es juzgado por la muerte de la modelo Silvina Luna, ocurrida en 2023.
El debate por los estudios
En ese sentido, el letrado puntualizó que "un perito dijo que eso (el supuesto problema cardíaco) se podía saber con el prequirúrgico, pero no decía nada. Y es lo que entregó Zárate antes de la cirugía, se hizo el examen en un centro privado".
Por su parte, los peritos del Cuerpo Médico Forense declararon este miércoles en el juicio que tiene como principal imputado a Lotocki, acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Zárate, fallecido el 15 de abril de 2021 luego de una operación realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito.
Fuentes del caso informaron que los especialistas prestaron testimonio en coloquio ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los otros profesionales imputados
Además de Lotocki, son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.
Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.