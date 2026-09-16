Toque de queda en cuatro provincias

Noboa amplía las medidas de seguridad en Ecuador ante el avance del crimen organizado

El presidente ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, mientras que desde el 17 de septiembre regirá un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras. El Gobierno fundamentó las medidas en la actividad de organizaciones del crimen organizado.