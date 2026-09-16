El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país, mientras que oficializó un toque de queda nocturno que regirá entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias de la costa.
Noboa amplía las medidas de seguridad en Ecuador ante el avance del crimen organizado
El presidente ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, mientras que desde el 17 de septiembre regirá un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras. El Gobierno fundamentó las medidas en la actividad de organizaciones del crimen organizado.
El Gobierno fundamentó las medidas en la existencia de una “grave conmoción interna” provocada por la actividad de estructuras del crimen organizado. El nuevo decreto entró en vigencia este martes 15 de septiembre.
Estado de excepción en ocho provincias y tres municipios
La medida alcanza a las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
También incluye los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
Entre sus disposiciones, el decreto suspende la inviolabilidad del domicilio y habilita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.
Según el documento oficial, la decisión se apoya en informes del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas. Esos organismos advierten que las organizaciones criminales presentes en las zonas alcanzadas por la medida diversificaron sus fuentes de financiamiento mediante distintas actividades ilícitas y mantienen una elevada capacidad de adaptación frente a los operativos de seguridad.
Toque de queda desde el 17 de septiembre
El decreto también oficializó el toque de queda que había sido anunciado la semana pasada por el ministro del Interior, John Reimberg.
La restricción de circulación se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre las 00:00 y las 05:00, desde el 17 hasta el 30 de septiembre.
Se trata del tercer toque de queda implementado en Ecuador durante 2026. El Gobierno sostiene que la medida busca facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones criminales que operan en esas zonas.
El anterior había sido aplicado en mayo en nueve provincias. Durante ese período, las autoridades informaron más de 3.400 detenciones entre el 3 y el 18 de ese mes.
Un país bajo “conflicto armado interno”
Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaración de “conflicto armado interno” realizada por Noboa para intensificar las operaciones contra las bandas criminales, a las que el Gobierno comenzó a identificar como organizaciones terroristas.
La estrategia de seguridad se mantiene en un contexto de elevada violencia. Según datos citados por DW a partir de cifras oficiales, 2025 terminó con 9.269 homicidios, el registro anual más alto hasta entonces.
En los últimos días, además, Ecuador profundizó su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el 9 de septiembre que Washington solicitaría 45 millones de dólares adicionales para apoyar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.