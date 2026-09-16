Contenido realizado para Country Plaza
Country Plaza: cómo es el nuevo centro comercial de Santo Tomé
Está ubicado sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, en la zona de countries, y cuenta con más de 2.500 m² de superficie comercial, terrazas al aire libre y una amplia playa de estacionamiento. El proyecto prevé nuevas incorporaciones durante 2026 y 2027.
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Después de dos años de trabajo, Country Plaza comenzó a funcionar en Santo Tomé con una propuesta que combina gastronomía, servicios, salud, actividad física y espacios de encuentro.
El nuevo centro comercial está ubicado estratégicamente sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, en el distrito Urbanizaciones Especiales, dentro de un predio de cuatro hectáreas que forma parte de un desarrollo más amplio impulsado por Torre Puerto.
La puesta en marcha se realiza de manera progresiva, con operadores que ya comenzaron a trabajar y nuevas aperturas previstas para los próximos meses.
La propuesta apunta no solamente a los habitantes de las urbanizaciones cercanas, sino también a vecinos de Santo Tomé, Santa Fe, Sauce Viejo, Franck, San Carlos, San Agustín y otras localidades próximas.
Para María José Correa, CEO de Torre Puerto, llegar a esta instancia representa la concreción de un proyecto que comenzó hace 24 meses con los primeros movimientos de suelo.
“Son 2 años, hoy hace justamente 24 meses que dimos la primer palada de movimiento de suelo”, señaló Correa durante la presentación. En ese período, explicó, el proyecto atravesó distintas dificultades climáticas y económicas hasta alcanzar la apertura.
“Pudimos sacarlo adelante y acá estamos dinamizando la economía con Country Plaza en la ciudad de Santo Tomé”, agregó.
Más de 2.500 metros cuadrados comerciales
Country Plaza cuenta con más de 2.500 m² de superficie comercial y más de 300 m² de terrazas y espacios al aire libre.
El proyecto se desarrolla dentro de un Master Plan de cuatro hectáreas pensado para integrar diferentes usos, con locales comerciales, oficinas, espacios vinculados al sector automotor, una futura estación de servicio y otras propuestas que se incorporarán progresivamente.
Actualmente ya están operativos Depi Express, Consultorio Odontológico Giorgi, Carnes de Origen, Farmacia Quetglas, Draxxo, Neozoo, Cremolatti y Crepas.
A estas propuestas se sumarán próximamente Sanatorio Garay, Gimnasio Goiak con su centro de pilates, Franco Colella, Minga, Almacén de Pizzas, Bilbao, Café Martínez y Jiró Sushi.
La variedad de rubros responde a uno de los principales objetivos planteados por Torre Puerto: reunir servicios que permitan resolver distintas necesidades en un mismo lugar.
Correa explicó que definir qué tipo de propuesta desarrollar llevó tiempo porque se trata de un proyecto pensado con una mirada de largo plazo.
“Tenés que entender mucho cuál es la tendencia del consumidor. También qué es lo que va en la zona, qué es lo que cabe realmente en la zona”, sostuvo.
En ese análisis, la empresa identificó dos áreas centrales: la gastronomía y los servicios de proximidad.
La propuesta contempla atención relacionada con salud, odontología y veterinaria, además de actividades gastronómicas. El objetivo es que el espacio pueda ser utilizado tanto por quienes viven en las urbanizaciones cercanas como por vecinos de otras localidades.
“Vamos a trabajar mucho con lo que es la prestación de servicio de proximidad, no solamente para la zona de los country, sino también para todo lo que tenemos alrededor”, explicó Correa.
La ubicación es uno de los factores centrales del proyecto. El complejo se encuentra sobre la Autopista Santa Fe-Rosario y, según la información institucional, está a unos 10 minutos del Aeropuerto de Sauce Viejo. Su localización permite además un acceso directo desde diferentes puntos del área metropolitana y localidades cercanas.
Gastronomía, salud y bienestar
Country Plaza fue diseñado con una propuesta que busca combinar actividades durante distintos momentos del día.
La gastronomía ocupa un lugar importante dentro del proyecto, con espacios destinados a desayunos, almuerzos, pausas durante la jornada laboral y propuestas para la noche.
El funcionamiento gastronómico tendrá horarios extendidos. De lunes a miércoles permanecerá abierto hasta la medianoche, mientras que de jueves a domingo la atención se extenderá hasta las 2 de la madrugada.
El centro comercial, en tanto, abrirá todos los días, incluidos domingos y feriados, desde las 9.
Además de gastronomía, el proyecto incorpora servicios vinculados con salud, bienestar y actividad física. También contempla espacios de entretenimiento, sectores destinados a las familias y un área de juegos infantiles.
Otro de los aspectos destacados es su carácter pet friendly y la incorporación de espacios al aire libre. El proyecto también contempla terminales de carga para vehículos eléctricos dentro de su propuesta de desarrollo.
La amplitud del predio permite, además, contar con una importante superficie destinada a estacionamiento. Para Correa, se trata de una característica especialmente relevante por la forma en que se movilizan actualmente quienes llegan a esta zona.
“Acá la única forma de llegar hoy por hoy es el auto, digamos, y la moto, entonces teníamos que prever bastante que tengamos estacionamiento”, explicó.
Por eso, la empresa decidió incorporar una amplia playa de estacionamiento para facilitar el acceso de quienes concurran al complejo.
Un nuevo punto de conexión para Santo Tomé
La ubicación de Country Plaza también fue destacada por el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, quien señaló que el emprendimiento busca funcionar como un punto de conexión entre el distrito de Urbanizaciones Especiales y el casco histórico de la ciudad.
“Esto es desarrollo para la ciudad, esto es trabajo, esto es movilidad”, sostuvo el intendente, y remarcó que desde el municipio se había planteado desde el comienzo la necesidad de generar oportunidades laborales para los santotomecinos.
Weiss Ackerley también anticipó que se analiza la posibilidad de incorporar algún recorrido de colectivos que permita unir el casco histórico con esta zona de la ciudad. “Nuestra intención era que este sea ese punto de conexión”, explicó.
Para el jefe municipal, la apertura representa además un nuevo momento para la ciudad: “Es un gran día para Torre Puerto, para Country Plaza, pero es un gran día para Santo Tomé y para esta zona de la provincia de Santa Fe”.
Un desarrollo que continuará
La puesta en marcha de Country Plaza es solamente una primera etapa dentro de un proyecto más amplio. El predio de cuatro hectáreas contempla otros emprendimientos que se irán incorporando durante 2026 y 2027.
Correa adelantó que entre las próximas incorporaciones se encuentran un supermercado y una estación de servicio. También señaló que existen conversaciones con otros actores para continuar ampliando la actividad dentro del desarrollo.
“Nosotros fuimos punta de lanza”, sostuvo la CEO de Torre Puerto al explicar el rol que ocupa Country Plaza dentro del proyecto general.
La posibilidad de crecimiento está vinculada también con la concepción constructiva elegida por la empresa. Correa explicó que Torre Puerto desarrolla proyectos pensados para mantenerse durante períodos prolongados.
“Nosotros hacemos construcciones pensadas a 10, 15, 20, 30 años”, afirmó.
Según explicó, esa mirada forma parte de una política de la compañía que busca que sus desarrollos puedan valorizarse con el paso del tiempo y sostener su funcionamiento durante diferentes etapas.
La apertura también tiene una dimensión laboral. Durante la construcción de Country Plaza participaron más de 400 trabajadores, según destacó Roald “Coco” Báscolo, ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.
El funcionario valoró especialmente la finalización de la obra y el impacto que tendrá la apertura de los distintos locales sobre el empleo.
“Para nosotros es un orgullo en la provincia, en el área metropolitana Santa Fe-Santo Tomé y en la ciudad de Santo Tomé en particular, tener inversiones de esta envergadura”, señaló Báscolo.
El ministro también remarcó que la generación de empleo no se limita a los trabajadores que participaron de la construcción. La apertura progresiva de los locales permitirá incorporar nuevos puestos a medida que las distintas propuestas comiencen a funcionar.
“Son todos los nuevos puestos de trabajo que se van a empezar, digamos, a dar de alta a partir del momento que se vayan abriendo los locales”, explicó.
Así, Country Plaza inicia su actividad comercial después de dos años de construcción y se presenta como la primera etapa de un desarrollo que continuará sumando propuestas en el corredor de la Autopista Santa Fe-Rosario.
La ampliación prevista para los próximos dos años marcará la siguiente etapa de un emprendimiento que comenzó a tomar forma hace 24 meses y que ahora inicia su funcionamiento comercial.