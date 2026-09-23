Homicidio o legítima defensa: los videos en los que se apoya el abogado del hombre que mató a Miguel Cárdenas

La Defensa de Britos sostiene que, en este video de una cámara de vigilancia de un kiosco cercano, se puede ver como allegados a Miguel Alejandro Cárdenas atacan a un hermano de Edgar Britos. Esto habría ocurrido minutos ates del desenlace trágico.



Según el abogado Martín Risso Patrón, en este video registrado por una vecina con su teléfono, se puede ver a Miguel Alejandro Cárdenas disparando con un revólver contra Britos y su familia. En un momento se escucha una detonación (se trataría del disparo de escopeta fatal efectuado por el acusado) y luego ya se se distingue al joven malherido en el suelo.