A tres años del trágico hecho ocurrido el 25 de octubre de 2023 en el paraje Los Zapallos (departamento santafesino de Garay), este viernes comenzará el juicio oral y público para determinar las responsabilidades penales por la muerte de Miguel Alejandro Cárdenas, quien tenía 19 años al momento del desenlace.
Homicidio o legítima defensa: los videos en los que se apoya el abogado del hombre que mató a Miguel Cárdenas
El próximo viernes comenzará el juicio oral por la muerte del joven, que fue alcanzado por una perdigonada en octubre de 2023. El único imputado es Edgar Britos, un hombre que acepta haber efectuado el disparo fatal.
En la antesala del debate, la representación legal del único detenido, Edgar Britos, anticipó que buscará la absolución al demostrar que su cliente “actuó para repeler un ataque mortal contra su familia”.
El abogado defensor, Martín Risso Patrón, afirmó que Britos —quien se ganaba la vida como pescador comercial y cazador— se encuentra "injustamente detenido".
Según la postura de la defensa, el imputado reaccionó con su escopeta de trabajo para neutralizar a un grupo de nueve personas que se presentó en su domicilio de la calle Armada (entre Patí y Mandubé) con la clara intención de agredir a su hermano.
Para sustentar su postura, la defensa aportó un material probatorio que considera clave, compuesto por cuatro videos: dos provenientes de cámaras de seguridad de un kiosco ubicado frente a la vivienda y dos particulares grabados por una vecina con su teléfono celular.
La Defensa de Britos sostiene que, en este video de una cámara de vigilancia de un kiosco cercano, se puede ver como allegados a Miguel Alejandro Cárdenas atacan a un hermano de Edgar Britos. Esto habría ocurrido minutos ates del desenlace trágico.
De acuerdo con la interpretación del letrado sobre el registro audiovisual, en las imágenes se observa el arribo de cuatro sujetos en un automóvil que, sumados a otros cinco presentes en el lugar, comenzaron a golpear salvajemente al hermano de Britos con patadas, puñetazos y botellazos.
Armas de fuego
Posteriormente, según indica el defensor, Cárdenas extrajo un revólver de grueso calibre de entre sus prendas y efectuó disparos a corta distancia contra los integrantes de la familia Britos, en un escenario donde también había mujeres y niños.
Parte de los proyectiles habrían fallado por problemas mecánicos del arma —la cual fue hallada más tarde en una alcantarilla— y otros no llegaron a impactar en las víctimas por escasos centímetros.
Risso Patrón argumentó además que Britos no buscó provocar un desenlace fatal desde el inicio.
Según la reconstrucción defensiva, explica el letrado, el acusado realizó dos disparos "persuasivos" con postas no letales dirigidos a la mano y a las piernas del agresor para disuadirlo.
Sin embargo, Cárdenas se habría parapetado tras un árbol para continuar disparando, hasta que finalmente recibió el impacto fatal cuando intentaba huir de la escena con el arma en la mano.
Según el abogado Martín Risso Patrón, en este video registrado por una vecina con su teléfono, se puede ver a Miguel Alejandro Cárdenas disparando con un revólver contra Britos y su familia. En un momento se escucha una detonación (se trataría del disparo de escopeta fatal efectuado por el acusado) y luego ya se se distingue al joven malherido en el suelo.
Confianza
El defensor contrapuso esta evidencia en vídeo con las declaraciones iniciales prestadas por los allegados del fallecido, quienes en su momento afirmaron haber sido atacados sin motivo previo con armas blancas.
La defensa sostiene que el análisis detallado de las imágenes desmiente categóricamente esa versión inicial que derivó en la prisión preventiva de su representado.
De cara al inicio del proceso judicial, el doctor Risso Patrón expresó su confianza en el criterio del tribunal para evaluar el material fílmico y determinar que Britos actuó bajo las condiciones que contempla la ley para la legítima defensa propia y de terceros.
Acusación
El fiscal del caso, el doctor Estanislao Giavedoni, acusa a Britos por el homicidio de Miguel Alejandro Cárdenas y por la tentativa de homicidio de su tío, Luis Moreyra, cuya vida fue salvada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe.
Además, el representante del Ministerio Público de la Acusación anticipó que solicitará una pena de 20 años de prisión.
La postura de la fiscalía es totalmente compartida por la familia de las víctimas, que serán querellantes en el proceso, representadas por el abogado Matías Pautasso.